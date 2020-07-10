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Нападающий «Немана» лежит в больнице с двусторонней пневмонией

10.07.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в интервью «Прессболу» рассказал, что у форварда команды Глеба Рассадкина диагностирована двусторонняя пневмония.


Фото: Дарья Бурякина, «Большой футбол»

— У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего, — сказал Ковалевич.

Добавим, что следующий матч команда проведет в ближайшее воскресенье — сыграет на выезде с «Витебском».

 
 
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Следующий матч команда играет в воскресенье.
 
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