Нападающий «Немана» лежит в больнице с двусторонней пневмонией

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в интервью «Прессболу» рассказал , что у форварда команды Глеба Рассадкина диагностирована двусторонняя пневмония.



Фото: Дарья Бурякина, «Большой футбол»

— У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего, — сказал Ковалевич.

Добавим, что следующий матч команда проведет в ближайшее воскресенье — сыграет на выезде с «Витебском».