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Нападающий «Немана» лежит в больнице с двусторонней пневмонией
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в интервью «Прессболу»
— У Рассадкина двусторонняя пневмония, с которой Глеб лежит в гродненской больнице. Он идет на поправку и на следующей неделе, если ничего не изменится, его обещают выписать. Больше добавить пока нечего, — сказал Ковалевич.
Добавим, что следующий матч команда проведет в ближайшее воскресенье — сыграет на выезде с «Витебском».
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Следующий матч команда играет в воскресенье.
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