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Лукашенко: частники не могут платить зарплату ниже, чем 10 ведущих предприятий

10.07.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», - сказал глава государства.

Что это значит?

«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», - подчеркнул президент.

Каких частных предприятий это будет касаться, Александр Лукашенко не уточнил.

Напомним, что, по данным Белстата, средняя зарплата по стране в мае была 1 227,9 рубля, а в первом квартале средняя зарплата в госсекторе составила 1 076,6 рубля.

На ЗАО «Атлант» планируется обеспечить существенный рост экспорта и заработных плат, сказал директор предприятия Дмитрий Соколовский. При этом рост зарплат как в нынешнем, так и в предстоящие годы пятилетки будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда, подчеркнул он. «По итогам 2020 года мы ожидаем, что выйдем на выручку на одного работающего в 100 тыс. рублей», - отметил директор.

Источник: Myfin.by
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Посещая 10 июля ЗАО Атлант , президент Беларуси Александр Лукашенко поручил скореллировать зарплаты на частных предприятиях со средней на ведущих 10 предприятиях...
 
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