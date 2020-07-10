Лукашенко: частники не могут платить зарплату ниже, чем 10 ведущих предприятий

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников», - сказал глава государства.



Что это значит?

«Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего», - подчеркнул президент.

Каких частных предприятий это будет касаться, Александр Лукашенко не уточнил.

Напомним, что, по данным Белстата, средняя зарплата по стране в мае была 1 227,9 рубля, а в первом квартале средняя зарплата в госсекторе составила 1 076,6 рубля.

На ЗАО «Атлант» планируется обеспечить существенный рост экспорта и заработных плат, сказал директор предприятия Дмитрий Соколовский. При этом рост зарплат как в нынешнем, так и в предстоящие годы пятилетки будет обеспечиваться за счет увеличения производительности труда, подчеркнул он. «По итогам 2020 года мы ожидаем, что выйдем на выручку на одного работающего в 100 тыс. рублей», - отметил директор.