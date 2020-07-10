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«К этому нужно быть готовыми»: Ермошина ответила, почему устраняют конкурентов Лукашенко

10.07.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глава ЦИК Лидия Ермошина дала интервью «РИА Новости», посвященное беларуской избирательной кампании. Чиновница, кроме прочего, ответила на вопрос журналиста о том, почему, как считают многие, власти устраняют самых сильных оппонентов Александра Лукашенко на выборах. Имеется в виду массовая отбраковка подписей за выдвижение кандидатом Валерия Цепкало, в результате чего над ним нависла угроза вылета из президентской гонки, а также уголовное дело против Виктора Бабарико.

Итак, ответ:

«Я не отношусь к властям, я всего лишь представитель избирательной администрации, имеющей дело с теми людьми, которые приносят нам документы в ходе избирательных кампаний. Мы не оцениваем вообще ничью политическую силу. Мы оцениваем только формальные документы, которые к нам поступают.

Что же касается тех, кто участвует в выборах, я думаю, что люди любого уровня, которые идут на выборы, должны всегда помнить, что в этот период достаются все скелеты из шкафа, если они у кандидатов имеются. И нужно быть к этому готовыми. Чем закончится этот процесс – всегда непредсказуемо, поэтому каждый из тех, кто идет на выборы, должен оценить ситуацию: для чего он идет, зачем ему это нужно и какие последствия может повлечь».

И рассказала о поступающих угрозах:

«Анонимные запугивающие письма в ЦИК приходят по электронному адресу. Есть звонки, они особенно активизировались, когда, например, арестовали господина Бабарико, и у нас на горячую линию стали поступать угрозы, хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты, видно, что их пишут неадекватные люди. Все политические кампании пробуждают, скажем так, определенные психопатические настроения у людей, которые психологически нестабильны.

Я хожу без охраны, но я вообще не хожу уже по улицам. То есть я приезжаю на работу и уезжаю на машине домой, в Дрозды. По сути дела, если бы не огороженный поселок, у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом. А опасаться или не опасаться за свою безопасность – это бесполезно. Я думаю, что нужно, во-первых, всегда сохранять присутствие духа, и, во-вторых, верю в наши правоохранительные органы».

И о том, как идущий в президенты Сергей Черечень заявил, что сдал меньше подписей, чем ему насчитал ЦИК:

«Это нелепо, конечно. Более того, Черечень уже ничего не утверждает [«Наша Нива» со ссылкой на источники писала, что на Черечня надавили, чтобы он признал «надбавленные» ему подписи – прим. KYKY]. Он повинился и сказал, что просто-напросто они вели речь о выверенных подписях, а остальные поданные как бы не проверялись. Это говорит, опять-таки, что претенденты не руководят в должной мере своими инициативными группами. Но, поверьте, у них и нет такого механизма. Даже представители Бабарико, у которого группа адвокатов, где четкая иерархия и организация, и то начинают утверждать, что в каких-то районах они вообще не сдавали подписи. Но такого не может быть, чтобы местные районные комиссии стали приписывать подписи потенциальному кандидату, который находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела. Это даже трудно предположить».

А ещё – о том, почему в этом году агитацию на выборах разрешили только на окраинах Минска:

«Когда господин Тихановский превратил пикеты по сбору подписей в политические агрессивные мероприятия, которые могли вообще неизвестно чем закончиться… Причем лично я за что боролась, на то и напоролась, потому что я ратовала за демократию, а ко мне собрались прийти домой под видом пикета и сбора подписей. Поэтому, когда поведение отдельных граждан стало непредсказуемым, это привело к последующему принятию решений местными властями, которые просто-напросто оставили для агитации во всех городах и весях только те места, которые и ранее были отведены для ведения общественно-массовых мероприятий. Не надо никогда принимать демократические решения за попустительство, за возможность вести себя недипломатично и не по правилам. К сожалению, такое поведение было, и оно привело к этим последствиям. И когда мы опять восстановим эту политическую культуру, на каких выборах – я теперь не знаю». 

О правозащитниках:

«Кто такие правозащитники в Республике Беларусь? Это некие самозваные граждане, которые почему-то себе присвоили право считать себя правозащитниками и делать экспертные заключения. То есть любой из нас вправе считать себя правозащитником. Оперировать мнением этих людей просто-напросто нелепо, это обычные люди».

О декларации Бабарико, из-за ошибок в которой его могут лишить участия в выборах:

«Что же касается особенностей декларации господина Бабарико, могу сказать, что перечисление сведений о том, у кого он хранит деньги, не предусмотрено постановлением Совмина, который утвердил данную форму декларации. Мы не проверяем ни банковские счета, ни где хранит свои деньги кандидат, он может их и под матрасом хранить. Указано это подобным образом именно потому, что декларация подписана уже после возбуждения уголовного дела в отношении господина Бабарико. То есть он хотел показать некую легальность конкретных сумм именно в рамках возбужденного уголовного дела. К выборам это никакого отношения не имеет.

Относительно решения о регистрации, которое примет Центральная комиссия, я пока ничего не могу сказать. Но декларация Бабарико, как и декларации других претендентов на пост президента, направлена в профильные организации, которые занимаются проверкой денег, недвижимости – кроме банков. Все сведения, которые касаются денежных сумм, хранящихся в банках, составляют тайну, поэтому в банки декларации не направляются.

Главное в данном случае – законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга. То есть если источники дохода будут законные, одолжил он кому-то деньги или нет, не имеет никакого значения».

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ЦИК Лидия Ермошина дала интервью «РИА Новости», посвященное беларуской избирательной кампании. Чиновница, кроме прочего, ответила на вопрос журналиста о...
 
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