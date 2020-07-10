Чемпионат России по футболу: «Краснодар» проиграл «Рубину»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате России по футболу завершился очередной тур.

«Краснодар», в составе которого выступает капитан сборной Беларуси Александр Мартынович, не смог обыграть «Рубин» – поражение 0:1. Единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник «Рубина» Никита Макаров. А футболисты «Урала» обыграли московское «Динамо» – 2:1. Напомним, ранее определился чемпион России: «Зенит» из Санкт-Петербурга завоевал золотые медали турнира досрочно.

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