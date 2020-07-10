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Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. И вот какие у нас пары

10.07.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Вот какие пары нас ожидают.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

«Реал-Мадрид» / «Манчестер Сити» — «Лион» / «Ювентус»

«РБ Лейпциг» — «Атлетико»

«Наполи/Барселона» —

 
 
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Нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.
 
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