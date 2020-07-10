|
Прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов. И вот какие у нас пары
Источник материала: Tut.by
Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. Вот какие пары нас ожидают.
«Реал-Мадрид» / «Манчестер Сити» — «Лион» / «Ювентус»
«РБ Лейпциг» — «Атлетико»
«Наполи/Барселона» —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)