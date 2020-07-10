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Президент высказался о положительных моментах пандемии на примере «Атланта»

10.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: times.bntu.by

Во время посещения ЗАО «Атлант» Александр Лукашенко заявил, что "в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться".

"Так как мы не остановились в это время, то в этих условиях мы оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Поэтому мы смогли удовлетворить возросший спрос, установили именно в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тыс. холодильников. За все 60 лет истории "Атланта" в марте 90 тыс. не продавали", - рассказал на встрече директор предприятия Дмитрий Соколовский.

После марта "Атлант" также активно реализует технику, доложили президенту. По итогам 6 месяцев «Атлант» вышел на рентабельность продаж 2,4%.

«За это - молодцы! – похвалил «Атлант» президент. - Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя".

 
 
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Во время посещения ЗАО «Атлант» Александр Лукашенко заявил, что "в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться".
 
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