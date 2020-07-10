Источник материала: Ежедневник

фото: times.bntu.by

Во время посещения ЗАО «Атлант» Александр Лукашенко заявил, что "в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент высказался о положительных моментах пандемии на примере «Атланта» Во время посещения ЗАО «Атлант» Александр Лукашенко заявил, что "в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться".

"Так как мы не остановились в это время, то в этих условиях мы оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Поэтому мы смогли удовлетворить возросший спрос, установили именно в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тыс. холодильников. За все 60 лет истории "Атланта" в марте 90 тыс. не продавали", - рассказал на встрече директор предприятия Дмитрий Соколовский.После марта "Атлант" также активно реализует технику, доложили президенту. По итогам 6 месяцев «Атлант» вышел на рентабельность продаж 2,4%.«За это - молодцы! – похвалил «Атлант» президент. - Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других. Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя".