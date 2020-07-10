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Лукашенко: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»

10.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Развитие электротранспорта — это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 июля, общаясь с работниками завода «Атлант» и бойцами студенческих отрядов — участниками проекта «Атлант-2020».

Лукашенко: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»
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«Я ярый сторонник электромобилей. Это — будущее, — подчеркнул белорусский лидер. — Хорошо, что в мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Образцы (белорусского электротранспорта. — Прим. БЕЛТА) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене».

Он рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Беларуси. Это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС. «Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке, — отметил белорусский лидер. — За этим будущее. Атомная энергия — это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (строящаяся в Беларуси. — Прим. БЕЛТА), почему мы ее и выбрали».

Лукашенко: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»

«Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. — Прим. БЕЛТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на «Джили» с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема — импортные батареи. «Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литийионные, а графеновые. — Прим. БЕЛТА), которые в мире неизвестны», — сообщает БЕЛТА.


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Развитие электротранспорта — это будущее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, 10 июля, общаясь с работниками завода «Атлант»
 
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