Военные США вооружат бронетранспортеры «Страйкер» боеприпасом нового поколения

Источник материала: Tut.by

Армия США выбрала новый 30-миллиметровый боеприпас воздушного подрыва для своего основного бронетранспортера Stryker. Снаряды для автоматической пушки Gunmaster XM813 Bushmaster подрядилась производить оборонная компания Northrop Grumman. Об этом пишет defence-blog.



Фото: General Dynamics

По словам вице-президента по системам вооружения Northrop Grumman Дэна Олсона, компания является лидером в разработке новых типов боеприпасов с повышенной поражающей способностью. Он добавил, что снаряды смогут уверенно поражать как дроны, так и цели в обороне противника.

30-миллиметровый боеприпас с технологией воздушного подрыва получит взрыватели трех различных видов в зависимости от того, какие задачи предстоит решать на поле боя. Уже в этом году начнутся поставки таких снарядов для бронетранспортеров Stryker 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Германии (именно эти машины получили орудия Bushmaster).

По мнению специалистов, новый стрелковый модуль дает бронемашинам вдвое большую дальность стрельбы, чем предыдущие варианты с крупнокалиберными пулеметами калибра 12−7 мм. Снаряды с воздушным подрывом еще серьезнее усилят огневую мощь «Страйкеров».

Новая версия бронетранспортера с 30-миллиметровым боевым модулем была спроектирована, чтобы усилить войска США на западноевропейском театре.