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Перечислены места, где нельзя оставлять зарядные устройства в розетке

10.07.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перечислены места, где нельзя оставлять зарядные устройства в розетке

Относиться внимательно к выбору места для зарядки устройства должны хозяева домашних животных. Об этом, а также других правилах использования зарядных устройств сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина.


Если вы уверены в том, что зарядное устройство качественное и надёжное, то можете спокойно оставлять его в розетке. Однако существуют такие места, где зарядку нельзя оставлять ни в коем случае. 


Не стоит волноваться, если устройство осталось в розетке после зарядки. В этом случае не идёт потребление энергии. Но это не касается тех случаев, когда устройство сломано или плохо качества. 


Для зарядки вашего гаджета могут использоваться любые сертифицированные устройства. При этом нужно понимать, что многое зависит именно от кабеля, отметил эксперт.

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Относиться внимательно к выбору места для зарядки устройства должны хозяева домашних животных. Об этом, а также других правилах использования зарядных...
 
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