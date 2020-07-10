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Нацбанк инициирует изменение закона о возмещении вкладов физлиц

10.07.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: news.myseldon.com

На общественное обсуждение вынесены поправки к закону от 8 июля 2008 года № 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, проектом документа предлагается  ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и (или) во вклады (депозиты) в банках. Для данной категории вкладчиков предлагается ввести  ограничения по сумме возмещения.

Также предлагается сократить с одного месяца до 7 дней срок выплаты возмещения депозитов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца.

Физлицам, не являющимся ИП, предлагается предоставить возможность выбора способа выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет физлица в банке Республики Беларусь).

Срок, в течение которого вкладчики вправе потребовать возмещения депозита, предполагается увеличить с двух до пяти лет.

Документ также предусматривает переход к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц", в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей деятельности.

Предполагается также расширение возможностей агентства для инвестирования временно свободных денежных средств.

В сообщении Нацбанка отмечено, что в новой редакции закон позволит, в частности, повысить уровень правовой защиты вкладчиков и обеспечить стабильное финансирование резерва агентства.

 
 
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На общественное обсуждение вынесены поправки к закону от 8 июля 2008 года № 369-З "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц".
 
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