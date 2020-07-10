ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент об «Атланте»: «Горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней»

10.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с коллективом ЗАО «Атлант» и бойцами студотрядов.

Президент об «Атланте»: «Горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней»
Фото из архива БЕЛТА

Президента спросили, пользуется ли он дома бытовой техникой «Атлант». В ответ глава государства признался, что сам, безусловно, не занимается выбором бытовой техники, но у него есть стиральная машина «Атлант», которую Президенту подарили на предприятии, когда запускали производство этого вида продукции. До сих пор, по его словам, она работает исправно и без ремонта. «Я очень преданный своему государству и народу человек, — отметил Александр Лукашенко. — Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней».

Александр Лукашенко обратил внимание на такое значимое преимущество отечественной техники, как быстрое и эффективное гарантийное обслуживание. Это касается как бытовой техники, так и более сложной — сельскохозяйственной, легковых автомобилей. Раньше возникали сложности с их сервисным обслуживанием, но по мере того как увеличивается локализация производства и запчасти и комплектующие изготавливаются в Беларуси, эти проблемы решаются, сообщает БЕЛТА.

(Visited 2 times, 2 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства....
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика