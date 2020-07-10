Президент об «Атланте»: «Горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Президент Беларуси Александр Лукашенко порекомендовал белорусам при совершении покупок отдавать предпочтение товарам и продукции отечественного производства. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с коллективом ЗАО «Атлант» и бойцами студотрядов.



Фото из архива БЕЛТА

Президента спросили, пользуется ли он дома бытовой техникой «Атлант». В ответ глава государства признался, что сам, безусловно, не занимается выбором бытовой техники, но у него есть стиральная машина «Атлант», которую Президенту подарили на предприятии, когда запускали производство этого вида продукции. До сих пор, по его словам, она работает исправно и без ремонта. «Я очень преданный своему государству и народу человек, — отметил Александр Лукашенко. — Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней».

Александр Лукашенко обратил внимание на такое значимое преимущество отечественной техники, как быстрое и эффективное гарантийное обслуживание. Это касается как бытовой техники, так и более сложной — сельскохозяйственной, легковых автомобилей. Раньше возникали сложности с их сервисным обслуживанием, но по мере того как увеличивается локализация производства и запчасти и комплектующие изготавливаются в Беларуси, эти проблемы решаются, сообщает БЕЛТА.

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