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Самец кенгуру потерял самку и детёныша. Волонтёры сделали фото, на которое сложно смотреть без слёз
Источник материала: СТВ
Тяжелый момент запечатлели спасатели диких животных. Самец кенгуру оплакивал потерю самки и их детеныша – они погибли под колесами автомобиля.
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Волонтеры из приюта для диких животных сделали этот снимок. Люди пытались спасти малыша, но он умер у ветеринаров.
Это фото показывает, что кенгуру тяжело переживают потерю близких.
Президент Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби подтвердил, что сумчатые действительно очень чувствительны и заботятся о своей семье.
«Они активно защищают свою семью, проявляют глубокую преданность, любовь и сострадание, а также горе, когда теряют членов семьи».
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Тяжелый момент запечатлели спасатели диких животных. Самец кенгуру оплакивал потерю самки и их детеныша – они погибли под колесами автомобиля. По информации...
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