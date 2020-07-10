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Биржевой рекорд: Оборот валютных торгов белорусского банка за полгода превысил $1,3 млрд

10.07.2020 15:02 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге по объему торгов на биржевом валютном рынке Беларуси за первое полугодие 2020 года. Общий объем сделок лидирующего банка за последние 6 месяцев превысил 1,3 млрд долларов США. Это рекордный показатель на Белорусской валютной фондовой бирже.

Всего в рейтинге участников валютных торгов на насчитывается 26 банков. Банк Дабрабыт удерживает лидирующие позиции по объемам сделок на БВФБ уже третий год подряд. Банку удалось занять первые места в аналогичных рейтингах за 2018 и 2019 годы. Так, в прошлом году общий оборот превысил 2 млрд долларов США.

Как отмечают в банке, одним из важнейших факторов, обеспечивших его лидерство на торгах, стал запуск первой в стране электронной площадки по удаленной торговле валютами. Курсы на ней меняются в режиме реального времени, а отправить заявку и закрыть сделку можно за считанные минуты.

Этот сервис был разработан совместно с IT-компанией SoftClub. С его помощью белорусские юридические лица и ИП удаленно используют банковский биржевой терминал для покупки и продажи иностранной валюты на БВФБ.

Работающая по схожим принципам электронная торговая площадка Дабрабыт.Трейдер в июне 2020 года стала доступна и для физлиц. Она дает возможность совершать валютно-обменные операции с суммами от 1 доллара США, а информация об изменении курсов поступает с терминала медиакомпании Thomson Reuters. Все сделки на ней осуществляются автоматически, без посредничества людей, что позволяет сэкономить на операционных расходах и предложить один из самых низких курсов в стране.

Банк Дабрабыт был основан в апреле 2000 года. Основным акционером банка является Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге по объему торгов на биржевом валютном рынке Беларуси за первое полугодие 2020 года. Общий объем сделок лидирующего банка...
 
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