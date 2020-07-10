Лариса Гузеева отказалась участвовать в провокационном шоу Comment Out

Источник материала: ОНТ

Владимир Маркони, 37-летний автор идеи и ведущий российского юмористического YouTube-шоу Comment Out, признался, что не все звезды легко соглашаются прийти на съемки, ведь участникам приходится выполнять провокационные задания, которые иногда выливаются в скандалы и негативно влияют на репутацию, пишет starhit.ru .

Так, ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева отказалась участвовать в шоу. Маркони отметил, что смысл Comment Out намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Именно это он попытался донести до Гузеевой, когда предложил ей прийти на передачу. Но ведущая совсем не заинтересовалась проектом и отказала ему. Ответ Гузеевой восхитил Маркони.

Однако ведущий жалеет, что не смог уговорить Гузееву, которая, по его мнению, идеально подходит для формата Comment Out, ведь 61-летняя артистка умеет ответить оппоненту и поставить его на место, а ее высказывания давно стали визитной карточкой программы «Давай поженимся!».

В скандальном шоу уже принимали участие Ксения Собчак, Анита Цой, Дмитрий Губерниев. Ведущий признался, что Собчак также не сразу согласилась участвовать в проекте. Она заявила, что для нее передача слишком жесткая.

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой @_larisa_guzeeva_

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