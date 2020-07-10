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Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

10.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Серия мощных торнадо пронеслась по американским штатам. В сети появляются видео, на которых запечатлены воронки невероятных размеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

Смерч в Миннесоте был такой силы, что сносил дома и деревья, и поднимал их в воздух. Не обошлось без жертв. Известно об одном погибшем. Несколько человек попали в больницу.

Гигантский смерч сносил дома и деревья в США

До основания оказались разрушены десятки жилых и инфраструктурных объектов. В пострадавшие от удара стихии районы направлены бригады сотрудников экстренных служб. 

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Новости США. Серия мощных торнадо пронеслась по американским штатам. В сети появляются видео, на которых запечатлены воронки невероятных размеров, сообщили в...
 
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