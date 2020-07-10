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«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси

 Ежегодно в Беларуси проводится порядка 22 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Традиционными стали физкультурно-спортивные соревнования «Белорусская лыжня», международный Минский велокарнавал, международный Минский полумарафон. Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад.

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси
Соревнования по лыжным гонкам Брестская лыжня, фото из архива
«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси
Минская лыжня-2019, фото из архива

Особое внимание уделяется совершенствованию физического воспитания детей и учащейся молодежи. По всей стране для них организуются подростковые спортивные клубы. В стране проходят соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч», гандболу «Стремительный мяч», по биатлону «Снежный снайпер», республиканский хоккейный турнир «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси.

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси
Соревнования «Кожаный мяч», фото из архива

В Беларуси работают республиканские центры олимпийской подготовки, где тренируются лучшие атлеты страны. Налажена система подготовки спортивного резерва. Ее осуществляют 469 организаций физической культуры и спорта, в том числе 11 средних школ — училищ олимпийского резерва и 458 специализированных учебно-спортивных учреждений. В них спортивную подготовку проходят порядка 168 тыс. юных спортсменов.

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: спорт и здоровый образ жизни — визитная карточка Беларуси
Могилевская лыжня — 2019, фото из архива

О достижениях и развитии отечественного спорта, ярких победах и высоких наградах, о мировых рекордах и белорусских звездах планетарного масштаба — в мультимедийном проекте Белта: «З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ». Беларусь спортивная: медали, рекорды, достижения», читайте здесь.

https://www.belta.by/

 
 
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 Ежегодно в Беларуси проводится порядка 22 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Традиционными стали физкультурно-спортивные соревнования «Белорусская лыжня»,...
 
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