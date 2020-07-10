Журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку одного мужчину

Источник материала: Tut.by

На обложке журнала Playboy второй раз в истории в одиночку появился мужчина — страницу украсил музыкант Bad Bunny. Поклонники рэпера счастливы, но критики тоже не стали молчать, пишет medialeaks.

Первым мужчиной, который в одиночку, без женщины-модели, попал на обложку Playboy с начала его существования (1953 год) стал основатель издания и компании Playboy Enterprises Хью Хефнер, писал Billboard. Так был оформлен выпуск за ноябрь/декабрь 2017 года, и сделано это было, чтобы почтить память Хефнера, который ушел из жизни в сентябре того же года.

А в июле 2020 года создатели журнала, выпуская первую виртуальную обложку, внезапно повторили свое историческое для Playboy решение. На передовой страничке в этот раз оказался 26-летний пуэрториканский рэпер и певец Бенито Окасио, больше известный под псевдонимом Bad Bunny, сообщил CNN. Кадры с парнем поместили на две версии «лица» Playboy, отметило издание.

Bad Bunny нередко экспериментирует с модой, предпочитая экстравагантные наряды, которые порой идут вразрез с традиционным маскулинным образом (нет, рэпер не считает себя геем). В журнале молодой человек тоже появился в ярком имидже — с лаком на ногтях, обилием аксессуаров и маленькими кроликами на лице.

Журнал также опубликовал в инстаграме видео с позирующим Бенито.

Кадры из статьи об Окасио принялись расходиться по твиттеру, вызывая у фанатов музыканта восторг.

bad bunny for playboy is the most iconic thing EVER. pic.twitter.com/5Ja8IZtciG — joey (@joannaosxrio) July 7, 2020

Но недовольных тоже хватало. Судя по никам и аватаркам, особенно много критиков было среди мужчин:

— А помните, Playboy был классным, и в нём были фотографии горячих голых цыпочек.

— Что это, черт побери, за [фигня]? Так рад, что еще годы назад отменил свою подписку.

— Во что, черт побери, превратился Playboy? У меня нет слов.

— Playboy, ты в порядке?

Расстроенные мужчины были уверены: Хью Хефнеру затея с Bad Bunny на обложке точно не пришлась бы по душе:

— Что ж, это конец для Playboy. Хью, должно быть, перевернулся в своей могиле.

— Отписываюсь, бедный Хью, все его старания ради этого?

— Может, нам стоило остановиться на женщинах и оставить эту фигню для Playgirl?