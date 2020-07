Журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку одного мужчину

Источник материала: Tut.by

На обложке журнала Playboy второй раз в истории в одиночку появился мужчина — страницу украсил музыкант Bad Bunny. Поклонники рэпера счастливы, но критики тоже не стали молчать, пишет medialeaks.

Первым мужчиной, который в одиночку, без женщины-модели, попал на обложку Playboy с начала его существования (1953 год) стал основатель издания и компании Playboy Enterprises Хью Хефнер, писал Billboard. Так был оформлен выпуск за ноябрь/декабрь 2017 года, и сделано это было, чтобы почтить память Хефнера, который ушел из жизни в сентябре того же года.

А в июле 2020 года создатели журнала, выпуская первую виртуальную обложку, внезапно повторили свое историческое для Playboy решение. На передовой страничке в этот раз оказался 26-летний пуэрториканский рэпер и певец Бенито Окасио, больше известный под псевдонимом Bad Bunny, сообщил CNN. Кадры с парнем поместили на две версии «лица» Playboy, отметило издание.

Bad Bunny нередко экспериментирует с модой, предпочитая экстравагантные наряды, которые порой идут вразрез с традиционным маскулинным образом (нет, рэпер не считает себя геем). В журнале молодой человек тоже появился в ярком имидже — с лаком на ногтях, обилием аксессуаров и маленькими кроликами на лице.

Журнал также опубликовал в инстаграме видео с позирующим Бенито.

Кадры из статьи об Окасио принялись расходиться по твиттеру, вызывая у фанатов музыканта восторг.