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Журнал Playboy второй раз в истории поместил на обложку одного мужчину
Источник материала: Tut.by
На обложке журнала Playboy второй раз в истории в одиночку появился мужчина — страницу украсил музыкант Bad Bunny. Поклонники рэпера счастливы, но критики тоже не стали молчать,
Первым мужчиной, который в одиночку, без женщины-модели, попал на обложку Playboy с начала его существования (1953 год) стал основатель издания и компании Playboy Enterprises Хью Хефнер, писал Billboard. Так был оформлен выпуск за ноябрь/декабрь 2017 года, и сделано это было, чтобы почтить память Хефнера, который ушел из жизни в сентябре того же года.
А в июле 2020 года создатели журнала, выпуская первую виртуальную обложку, внезапно повторили свое историческое для Playboy решение. На передовой страничке в этот раз оказался 26-летний пуэрториканский рэпер и певец Бенито Окасио, больше известный под псевдонимом Bad Bunny, сообщил CNN. Кадры с парнем поместили на две версии «лица» Playboy, отметило издание.
Bad Bunny нередко экспериментирует с модой, предпочитая экстравагантные наряды, которые порой идут вразрез с традиционным маскулинным образом (нет, рэпер не считает себя геем). В журнале молодой человек тоже появился в ярком имидже — с лаком на ногтях, обилием аксессуаров и маленькими кроликами на лице.
Журнал также опубликовал в инстаграме видео с позирующим Бенито.
Кадры из статьи об Окасио принялись расходиться по твиттеру, вызывая у фанатов музыканта восторг.
Но недовольных тоже хватало. Судя по никам и аватаркам, особенно много критиков было среди мужчин:
— А помните, Playboy был классным, и в нём были фотографии горячих голых цыпочек.
— Что это, черт побери, за [фигня]? Так рад, что еще годы назад отменил свою подписку.
— Во что, черт побери, превратился Playboy? У меня нет слов.
— Playboy, ты в порядке?
Расстроенные мужчины были уверены: Хью Хефнеру затея с Bad Bunny на обложке точно не пришлась бы по душе:
— Что ж, это конец для Playboy. Хью, должно быть, перевернулся в своей могиле.
— Отписываюсь, бедный Хью, все его старания ради этого?
— Может, нам стоило остановиться на женщинах и оставить эту фигню для Playgirl?
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Страницу украсил музыкант Bad Bunny.
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