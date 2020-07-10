На Обуз-Лесновском полигоне прошли первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщает Минобороны.
В рамках модернизации:
- уменьшен вес ракеты;
- увеличена дальность полета;
- изменен блок управления ракетой.
В испытаниях участвовали расчеты группы артиллерии из 11-й гвардейской механизированной бригады. Артиллеристы вели стрельбу на минимальную и максимальную дальность – 400 и 6 000 метров соответственно. Выполнили пуск по бронеобъекту ракетой с боевой частью на два с половиной километра.
Все пуски поразили цели.