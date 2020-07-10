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Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»

10.07.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Двухлетняя девочка хотела похитить у бабушки сладости, но была поймана с поличным. Реакция хитрого ребёнка растопила сердца пользователей соцсетей.  

41-летняя Крис Вон поделилась на своей странице в Facebook роликом с внучкой. На кадрах девочка стоит с пакетиком сладостей в руке. Ребёнок, похоже, решил воспользоваться хорошо известным среди котов принципом: если я не вижу тебя, то ты не видишь меня.   

Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом

Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»
Фото: facebook.com/christina.i.thomas 

Однако бабушка продолжала убеждать внучку, что надо бы вернуть угощение на место. Также Вон добавила, что притворяться спящей смысла нет. В итоге девочка сдалась, и открыла глаза. Но при этом малышка так обаятельно улыбнулась, что, похоже, у Крис растаяло сердце, ведь на этом ролик и закончился.   

Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»
Фото: facebook.com/christina.i.thomas 

К настоящему моменту видео набрало более 1,7 миллиона просмотров. А пользователи соцсетей признались, что после улыбки девочки готовы были не только простить ей кражу сладостей, но ещё и вручить кинопремию за отличную актёрскую работу.   

Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»
Фото: facebook.com/christina.i.thomas 

Кстати, недавно мы рассказывали о внучке, которая показала свою бабушку в молодости. И родственницы выглядят так, словно они близнецы (здесь подробнее).    

Люди в материале: Крис Вон, Chris Vaughn

 
 
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Двухлетняя девочка хотела похитить у бабушки сладости, но была поймана с поличным. Реакция хитрого ребёнка растопила сердца пользователей соцсетей.   41-летняя...
 
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