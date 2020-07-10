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Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»
Источник материала: СТВ
Двухлетняя девочка хотела похитить у бабушки сладости, но была поймана с поличным. Реакция хитрого ребёнка растопила сердца пользователей соцсетей.
41-летняя Крис Вон
Однако бабушка продолжала убеждать внучку, что надо бы вернуть угощение на место. Также Вон добавила, что притворяться спящей смысла нет. В итоге девочка сдалась, и открыла глаза. Но при этом малышка так обаятельно улыбнулась, что, похоже, у Крис растаяло сердце, ведь на этом ролик и закончился.
К настоящему моменту видео набрало более 1,7 миллиона просмотров. А пользователи соцсетей признались, что после улыбки девочки готовы были не только простить ей кражу сладостей, но ещё и вручить кинопремию за отличную актёрскую работу.
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Двухлетняя девочка хотела похитить у бабушки сладости, но была поймана с поличным. Реакция хитрого ребёнка растопила сердца пользователей соцсетей. 41-летняя...
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