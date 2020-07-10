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Предложение дня: пожить на кладбище за 18 тысяч рублей

10.07.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Самое большое кладбище Бруклина Грин-Вуд, основанное еще в 1838 году, запустило арт-программу, по которой желающему предложат место для жизни на девять месяцев (с января по сентябрь 2021-го) и зарплату. 

Авторы проекта ищут добровольца средних лет, художника. Этому человеку выделят отдельное место в поместье на территории кладбища. Также участнику программы откроют доступ к архивным материалам, в коллекции которых, например, – одежда и картины других художников, живших в имении на этом месте, но только в прошлом и позапрошлом веках.

В свем объявлении создатели инициативы пишут: от приглашенного человека хотят, чтобы он создал инсталляцию. Ну или какой-нибудь префоманос. На самом деле не особо важно, что именно. Главное, чтобы в итоге его работа имела связь с кладбищем. А еще ему придется провести как минимум одну лекцию о том, чем он занимается. Когда программа закончится, художнику за его труд выплатят 7,5 тысячи долларов – это почти 18,3 тысячи беларуских рублей.

 
 
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Самое большое кладбище Бруклина Грин-Вуд, основанное еще в 1838 году, запустило арт-программу, по которой желающему предложат место для жизни на девять месяцев (с...
 
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