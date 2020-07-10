|
Предложение дня: пожить на кладбище за 18 тысяч рублей
Источник материала: KYKY>
Самое большое кладбище Бруклина Грин-Вуд, основанное еще в 1838 году,
Авторы проекта ищут добровольца средних лет, художника. Этому человеку выделят отдельное место в поместье на территории кладбища. Также участнику программы откроют доступ к архивным материалам, в коллекции которых, например, – одежда и картины других художников, живших в имении на этом месте, но только в прошлом и позапрошлом веках.
В свем объявлении создатели инициативы пишут: от приглашенного человека хотят, чтобы он создал инсталляцию. Ну или какой-нибудь префоманос. На самом деле не особо важно, что именно. Главное, чтобы в итоге его работа имела связь с кладбищем. А еще ему придется провести как минимум одну лекцию о том, чем он занимается. Когда программа закончится, художнику за его труд выплатят 7,5 тысячи долларов – это почти 18,3 тысячи беларуских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое большое кладбище Бруклина Грин-Вуд, основанное еще в 1838 году, запустило арт-программу, по которой желающему предложат место для жизни на девять месяцев (с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)