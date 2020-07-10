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В Барановичах поезд остановился прямо над спящим на железнодорожных путях человеком

10.07.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные.

В Барановичах поезд остановился прямо над спящим на железнодорожных путях человеком

Фото использовано в качестве иллюстрации, Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением ГомельГродно, пишет «Наш Край».

Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не удалось. Тем не менее лежавший на путях не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.

В отношении мужчины составили протокол за нахождение в нетрезвом состоянии возле железной дороги.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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  Инцидент произошел ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные. Фото использовано в качестве иллюстрации, Алексей ТОМАШЕВСКИЙ Мужчину,...
 
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