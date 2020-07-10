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В Барановичах поезд остановился прямо над спящим на железнодорожных путях человеком
10.07.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Инцидент произошел ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные.
Фото использовано в качестве иллюстрации, Алексей ТОМАШЕВСКИЙ
Мужчину, лежавшего на железнодорожных путях, на подъезде к станции заметил машинист поезда сообщением Гомель ‒ Гродно, пишет
Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд не удалось. Тем не менее лежавший на путях не пострадал: первый вагон поезда остановился прямо над ним.
В отношении мужчины составили протокол за нахождение в нетрезвом состоянии возле железной дороги.
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Инцидент произошел ночью 10 июля на железнодорожной станции Барановичи-Северные. Фото использовано в качестве иллюстрации, Алексей ТОМАШЕВСКИЙ Мужчину,...
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