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В Витебске столкнулись пять автомобилей

10.07.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять автомобилей столкнулись днем 10 июля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось на пересечении улицы Бровки и Московского проспекта. По словам водителя Mercedes-Вenz Sprinter, он двигался на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент из-за внезапно возникшей неисправности потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в стоящие автомобили. Механические повреждения получили пять авто: Volvo V70, Audi A6, Opel Corsa, Ford Focus и сам микроавтобус.



В результате ДТП никто из людей не пострадал. После осмотра врачей все водители и пассажиры были отпущены домой.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП никто из людей не пострадал. После осмотра врачей все водители и пассажиры были отпущены домой.
 
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