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Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов

10.07.2020 15:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На следующей неделе Джессика Симпсон отметит круглую дату — певице и актрисе исполнится 40 лет. Незадолго до торжества звезда решила разобрать гардероб, чтобы взглянуть на свои старые вещи, которые она носила больше десяти лет назад. В процессе Джессика нашла старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их примерить. Симпсон призналась, что последний раз надевала их, когда ей было всего 26 лет, пишет spletnik.ru.

— Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, — и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться, — подписала фото Джесс.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson) 9 Июл 2020 в 6:37 PDT

После рождения третьего ребенка в марте 2019 года Симпсон действительно сильно похудела и сейчас находится в отличной форме. Спустя год после родов звезда сбросила 45 килограммов и теперь с гордостью отмечает, что снова чувствует себя самой собой. Расстаться с набранным за беременность весом Джессике помогли особая диета, нормализация режима сна и регулярные физические нагрузки.

Тренер звезды Харли Пастернак не стал использовать радикальный подход в похудении и пытался подобрать для своей подопечной комфортный режим питания и тренировок. Занятия в спортзале Джессике заменяли прогулки по 14 тысяч шагов в день.

 
Теги: знакомства
 
 
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На следующей неделе Джессика Симпсон отметит круглую дату.
 
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