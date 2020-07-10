Ганцевичская районная больница возвращается к обычному режиму работы

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Терапевтическое, хирургическое, реанимационное и детское отделения УЗ «Ганцевичская ЦРБ» с апреля по июнь были перепрофилированы под отделения, которые занимались лечением пневмоний. Первыми, кто вернулся к обычному режиму работы, стали работники хирургического отделения больницы.

– В минувшие выходные медсестры и санитарки, сотрудники санитарной службы тщательно и скрупулезно вычистили отделение: мощным дезинфицирующим средством обработали стены, двери, потолок, вымыли мебель, оборудование, переносными лампами прокварцевали палаты, процедурные, – рассказывает главный врач больницы Вадим Сошко. – Утром 29 июня в отделение поступили первые профильные пациенты. Некоторых мы перевели из неврологического отделения, кто-то госпитализирован планово.





Провести меня в хирургическое отделение больницы любезно согласился его заведующий Сергей Стрельченя.

– Устал немного, – признается Сергей Дмитриевич по дороге в родные пенаты. – А еще больше соскучился по хирургической работе. За двадцать шесть лет работы хирургом никогда не думал, что придется перепрофилироваться во врача-инфекциониста (улыбается). На стационарном лечении у нас находилось от 40 до 45 больных. И хотя у большинства течение болезни проходило в средней степени тяжести, другой раз не было ни дня, ни ночи. Телефон за редким исключением молчал. Конечно, не хотелось бы еще раз пережить апрель, май этого года.

За несколько дней работы отделения в штатном режиме Сергею Дмитриевичу довелось провести уже шесть операций, не отходя от стола 2 – 4 часа, а иногда и больше.

– И тут-то пришло понимание, что в хирургии все куда сложнее, чем в делах инфекционных, – рассуждает доктор. – Если не психологически, то умственно и физически уж точно.

О том, что эпидемиологическая ситуация в больнице меняется и в лучшую сторону, говорит и тот факт, что медики уходят в отпуска.

– В отделении работает только один медицинский пост, рассчитанный на 20 больных, – рассказывает старшая медицинская сестра хирургического отделения Наталья Лагодич. – На посту второго этажа провели санобработку и на некоторое время его закрыли. Медики в долгожданном отпуске. В этом году они его, как никогда, заслужили.

Жизнь хирургии действительно постепенно входит в привычное русло: больные свободно передвигаются по коридорам и палатам, врачи и медсестры без специального обмундирования – респираторов, очков, защитных щитков и костюмов.





– С радостью вернулись и к прежней форме одежды, и к своим обязанностям, – улыбается Наталья Михайловна. – Ох, как непросто было работать нам целый день в специальных костюмах, которые мы в шутку окрестили «скафандрами»! После трудового дня казалось, что ты не больным уколы и капельницы ставил, а мешки с цементом таскал. К тому же экипировку нельзя было снимать, чтобы утолить жажду, например, или перекусить.

На сегодняшний день пациенты с подтвержденным диагнозом «пневмония» проходить лечение будут только в терапевтическом отделении больницы, перепрофилированном под «инфекционку».

– Из 60 терапевтических коек задействована 41, – констатирует Вадим Сошко. – На амбулаторном лечении находятся 76 человек. Медленно, но верно спускаемся с плато, хотя бдительности не теряем.

– А когда начнет восстанавливаться поликлиническая работа? – интересуюсь у собеседника.

– В штатном режиме поликлиника начала работать с 1 июля. Принимают больных профильные врачи, без проблем можно попасть на прием к стоматологу, провести необходимые исследования. Что касается температурящих больных, то все они проходят через кабинет инфекционных заболеваний, где получают консультативную, медицинскую помощь. На мирные рельсы стали реанимационное и детское отделения.

Текст и фото Галины НИКОЛАЕВОЙ

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