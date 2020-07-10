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Поддержка государства позволяет многодетным семьям с уверенностью смотреть в будущее - Маркевич

10.07.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка. Об этом заявил сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время прямой телефонной линии с жителями Барановичей и Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержка государства позволяет многодетным семьям с уверенностью смотреть в будущее - Маркевич

На прямую линию дозвонились три многодетные семьи. Одна из них столкнулась с жилищными трудностями. Мать троих детей пояснила, что продала двухкомнатную квартиру, чтобы приобрести частный дом. На покупку недвижимости пошли собственные деньги и средства семейного капитала. Недостающую сумму рассчитывает покрыть за счет льготного кредита на приобретение вторичного жилья. Женщина переживает, что ей откажут в выдаче кредита, и она не сможет вовремя рассчитаться за дом. Анатолий Маркевич отметил, что многодетная мать имеет право на этот кредит. Вопрос возьмут на контроль в Брестском облисполкоме.

Еще одна жительница Барановичей, которая с супругом воспитывает четверых детей, поинтересовалась возможностями помощи многодетным при подготовке к школе. "На уровне государства создана серьезная поддержка многодетных семей. Они находятся в поле зрения властей. В частности, эффективная работа проводится по решению жилищных вопросов, выделяются средства семейного капитала, да и другие меры позволяют многодетным семьям чувствовать себя уверенно", - сказал помощник Президента.

Возможностью задать волнующий вопрос воспользовались 16 человек. Так, один из звонивших поднял проблему благоустройства дворовой территории. После прямой линии Анатолий Маркевич пообещал выехать на место, оценить ситуацию и услышать планы горисполкома по ремонту дворов. Сразу несколько обратившихся интересовались ремонтом местных дорог. Например, жители одного из кварталов испытывают неудобства из-за подтоплений: вся вода с дороги стекается к ним в подвалы и огороды. Проблема возникает из-за отсутствия ливневой канализации.

"Городские службы занимаются устранением проблемы. Принято решение о проведении ливневой канализации по нескольким улицам. Все работы будут завершены до конца года. С обустройством ливневки уберем потоки воды, после чего проведем ремонт дороги", - ответил заявительнице помощник Президента.

Также жители Барановичей и района задавали вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, организации выездной торговли, улучшения жилищных условий. "Сегодняшняя прямая линия не стала исключением, похожие темы регулярно звучат и в других регионах. Местных жителей больше всего интересуют вопросы благоустройства улиц, дорог, дворовых территорий. Объясняем людям алгоритм действий, они нас понимают", - заметил Анатолий Маркевич.

Перед прямой линией он принял участие в заседании Барановичского горисполкома, на котором рассматривались результаты работы по обращениям граждан в первом полугодии. "В Барановичах выстроена четкая система работы с обращениями граждан. Абсолютное большинство вопросов контролируются и решаются. Да, есть нюансы. Сегодня обратили внимание на точечные болевые направления. Уверен, сделанные выводы будут для отдельных служб хорошим уроком на перспективу", - резюмировал помощник Президента.

 
 
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  В Беларуси многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка. Об этом заявил сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий...
 
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