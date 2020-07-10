ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккейный клуб «Динамо» ищет тренера на зарплату от 10 тысяч рублей

10.07.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. Правому защитнику обещают 400 тыс. долларов.

Соответствующие объявления клуб разместил на сайте государственной службы занятости, сообщает tut.by со ссылкой на Interfax.by.

Согласно вакансии, от соискателя на должность тренера клуба требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от 10 тыс. рублей.

Сейчас главным тренером ХК «Динамо-Минск» является Крэйг Вудкрофт. В его тренерский штаб входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.

Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. На сайте Eliteprospects.com в разделе «Работа» размещена вакансия для правого защитника с зарплатой в 400 тыс. долларов. Соискатель должен обладать такими параметрами, как лидерские качества, умение играть в большинстве, высокие навыки работы в обороне. Кроме этого, требуется и центрфорвард на такую же зарплату — 0,4 млн долларов.

«Это контракты на один сезон. На работу нужно прибыть 1 августа. Я навел справки — мне подсказали, что такой оригинальный способ рекрутинга выбрало минское «Динамо», — написал в своем телеграм-канале спортивный журналист и инсайдер Павел Лысенков.

В сезоне-2019/2020 ХК «Динамо-Минск» установил личный антирекорд в чемпионате КХЛ. В регулярном чемпионате команда Вудкрофта одержала 14 побед в 62 матчах, набрала 39 очков и заняла последнее место в Западной конференции.
 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. Правому защитнику обещают 400 тыс. долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика