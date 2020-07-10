Хоккейный клуб «Динамо» ищет тренера на зарплату от 10 тысяч рублей

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. Правому защитнику обещают 400 тыс. долларов.

Соответствующие объявления клуб разместил на сайте государственной службы занятости, сообщает tut.by со ссылкой на Interfax.by.

Согласно вакансии, от соискателя на должность тренера клуба требуется опыт работы в КХЛ, НХЛ и АХЛ и общее среднее образование. Зарплата — от 10 тыс. рублей.

Сейчас главным тренером ХК «Динамо-Минск» является Крэйг Вудкрофт. В его тренерский штаб входят Михаил Грабовский, Павел Перепехин, Андрей Мезин и Адриен Вальво.

Кроме того, минское «Динамо» ищет игроков. На сайте Eliteprospects.com в разделе «Работа» размещена вакансия для правого защитника с зарплатой в 400 тыс. долларов. Соискатель должен обладать такими параметрами, как лидерские качества, умение играть в большинстве, высокие навыки работы в обороне. Кроме этого, требуется и центрфорвард на такую же зарплату — 0,4 млн долларов.

«Это контракты на один сезон. На работу нужно прибыть 1 августа. Я навел справки — мне подсказали, что такой оригинальный способ рекрутинга выбрало минское «Динамо», — написал в своем телеграм-канале спортивный журналист и инсайдер Павел Лысенков.

В сезоне-2019/2020 ХК «Динамо-Минск» установил личный антирекорд в чемпионате КХЛ. В регулярном чемпионате команда Вудкрофта одержала 14 побед в 62 матчах, набрала 39 очков и заняла последнее место в Западной конференции.

