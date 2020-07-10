Один из лидеров команды «Энергетик-БГУ» перешел в брестское «Динамо»

Источник материала: ОНТ

«Энергетик-БГУ» покинул ещё один лидер команды. В брестское «Динамо» перешел полузащитник Дэвид Тве.

Либерийский футболист подписал двухлетний контракт с чемпионами Беларуси. 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 15 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Брестское «Динамо» в турнирной таблице занимает пятое место, отставание от лидеров – «Шахтёра» и БАТЭ – составляет четыре очка.

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