«Сотрудники ОНТ, вы участвовали в преступлениях»: две срочные новости о Викторе Бабарико

Источник материала: KYKY

Появились две важные новости, связанные с находящимся в СИЗО КГБ Виктором Бабарико и его семьей. Вот они.

Первая

Девушка задержанного Эдуарда Бабарико – сына Виктора – Александра Зверева написала эмоциональный пост в Facebook. В нем она обратилась к сотрудникам госТВ. Повод – вышедший сюжет о деле экс-банкира с якобы «доказательствами» причастности политика к преступлениям. Соцсети уже раскритиковали сюжет в пух и прах , а вот как высказалась Зверева:

«Привет. Меня зовут Саша. В данный момент мои близкие люди находятся в СИЗО. По обвинению в преступлениях, которых не совершали. Они там и по вашей вине, Дама в розовом. Потому что вы в этом участвовали.

Я не смотрю телевизор. У меня его всю жизнь не было. Жить без телевизора – охренительно. Всем рекомендую. Развивает фантазию, легкую социофобность и прочие необходимые для жизни навыки. А еще отсутствие телевизора развивает у человека замечательную привычку – находить ответы на вопросы самостоятельно. Конечно, можно обойтись малой кровью и из телевизора узнать всю правду. по телевизору ведь фигни не скажут. Но если у тебя нет телевизора, то ответы приходится искать в окружающем мире. Я так и делала.

Но сегодня мне сбросили ссылку на видео с «расследованием» телеканала ОНТ, и я ее, конечно же, открыла. Тошнить меня начало с того момента, когда в кадре я увидела вас, с таким серьезным видом рассказывающую то, во что вы сами не верите.

Сегодня днем я смотрела биографию Виктор Бабарико. Вы ее видели? Если нет, посмотрите. С экрана на меня смотрел тот Виктор Дмитриевич, каким я привыкла его видеть: улыбающимся и бесконечно спокойным. С его мечтами, взглядами, принципами. С его бесконечно любовью с людям, своей стране, беларуской природе, с его огромной, бескрайней любовью к своей семье: жене, детям и двум собакам.

Только что я увидела Виктора Дмитриевича в месте, где его не должно быть.

Закадровый голос комментировал слова людей, которые, совершенно ясно, были просто выдраны из контекста и подходили по смыслу к тому вранью, которое нам все еще пытаются влить в уши: чиновники, КГБшники. Ведущие. И закадровый голос.

Уважаемые сотрудники ОНТ, БТ, ЦИКов, УИКов. Возможно, вы заметили, что в ваших рядах «поубавилось». Среди вас уже не осталось людей, для которых чарка со шкваркой оказались важнее принципов. Возможно, вы сейчас чувствуете себя немножечко победителями. Вы ведь оказались такими гибкими. В конце концов: вы просто прочитали что нужно с бумажки, чирикнули подпись, руку вовремя не подняли и пошли домой. К своей мирной жизни, в которой вы «всех на свете не спасете», а кушать что-то нужно.

Но что-то мне подсказывает, что спать сегодня будут лучше те, чьих лиц мы в ближайшее время не увидим с экранов. Я так точно. Потому что у меня нет телевизора.

И тут есть еще один маленький нюансик. Когда утром вы выберетесь из своей норки и поспешите в свой маленький мирок, в котором вы ни за что не отвечаете, делать дела, в которых вы – всего лишь «говорящие головы», маленький человечек в кабинете, «всего лишь исполнитель», на пути вам будут встречаться люди. Это будут отцы, матери, сестры, жены, сыновья и дочери тех людей, которые стали жертвами преступлений. Не чьих-то, ваших. Потому что вы в них участвовали.

А с нами будут наши друзья. Потому что они у нас есть. Потому что мы не «каждый сам за себя». Вы же сидите меня-дурочку, не лежится мне спокойно в своей кровати, не пьется чай из большой кружки, не радуется от того, что я то еще в своей постели буду засыпать, по крайней мере сегодня. Мне этого мало, потому что я знаю, что за пределами моего мира есть еще другой, огромный. И в нем живут другие люди. И этим людям не все равно.

И нас таких очень много. Нас будет больше. И, конечно, мы вас не обидим. Ничего мы вам не сделаем. Но каждый день вам придется смотреть нам в глаза».

Вторая

Дочь Виктора Бабарико Мария вышла в прямой эфир, чтобы поблагодарить беларусов за поддержку и выразить сочувствие попавшим под репрессии людям, а также их семьям. Мария также зачитала выдержки из свежих писем ее отца:

Фрагмент из первого письма. «Всех успокойте. Ничего страшного не произошло и не происходит. Все живы и, я надеюсь, здоровы. Читайте Симонова: Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!»

Фрагмент из второго. «Привет всем! Здорово, что начали получать мои письма. Теперь прорвет, и устанете читать. Я думаю, что ценность переписки не в том, что она ведется на бумаге, а в том, что перестала существовать возможность мгновенного контакта. Я вот очень скучаю по СМС и социальным коммуникациям. Но не так сильно, чтобы расстраиваться. Так что ценность общения всегда была высокой, просто раньше ее реализация была без ограничений.

Передавай от меня приветы всем, кого встретишь в очередях. Я прекрасно понимаю, что они не все хотели творить историю, но попадание в будущие учебники – это дорогого стоит. Как оказалось. Ничего нет вечного и неизменного. Как сказано в замечательной книге: «Мы не выбираем время, в котором нам жить, но мы выбираем путь, по которому нам идти в это время». И я уверен: мы можем гордиться тем путем, по которому нам выпало идти. Еще раз – всем приветы и пожелания всего самого наилучшего! Все будет хорошо!»

Обложка: Канаплев+Лейдик.