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Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром Кушнеровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой. Участникам собрания от 22 до 60 лет. Большинство судимые.
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Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром...
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