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Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов

10.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром Кушнеровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов


Операцию провели накануне в Лиде. Задержаны 32 человека. У некоторых при себе были ножи и топор. Причина собрания – передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова «укрепить позиции» в Гродненской области.

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов

На встрече планировалось «назначить смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой. Участникам собрания от 22 до 60 лет. Большинство судимые. 

Под Лидой разогнали «сходку» уголовных авторитетов


С 2020 года эта первая попытка представителей криминального мира организовать «сходку». Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе Павла Алексеевича.

Люди в материале: Александр Кушнеров, Павел Алексеевич

 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью разогнали «сходку» уголовных авторитетов во главе с вором в законе Александром...
 
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