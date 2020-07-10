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Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

10.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он известен своими озерами). На выставке вы можете увидеть более 150 экспонатов – фотографии и личные вещи рыбаков.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

Валентина Корзеёнок, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
На выставке создан уголок рыбацкой хаты, который наполнен предметами быта, мебелью, посудой, всевозможными рыболовецкими снастями. Также здесь присутствуют предметы декоративно-прикладного искусства, которые переносят нас в 20-30 годы прошлого столетия.

Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка

Экспозицию можно посмотреть до конца июля. В августе запланирована выставка картин известных уроженцев района.

Люди в материале: Валентина Корзеёнок

 
 
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Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он...
 
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