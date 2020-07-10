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Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он известен своими озерами). На выставке вы можете увидеть более 150 экспонатов – фотографии и личные вещи рыбаков.
Валентина Корзеёнок, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Экспозицию можно посмотреть до конца июля. В августе запланирована выставка картин известных уроженцев района.
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Уголок рыбацкой хаты и предметы искусства. К 85-летию Мядельского района открылась тематическая выставка
Новости Беларуси. В музее Мяделя открылась выставка, посвященная рыбакам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Экспозиция приурочена к 85-летию района (а он...
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