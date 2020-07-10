Собор Святой Софии в Стамбуле снова сделают мечетью

Источник материала: ОНТ

Государственный совет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о придании собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Принятие решения значит, что теперь собор может использоваться как мечеть. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета о статусе собора Святой Софии, от которого и будет превращение музея в мечеть.

Собор Святой Софии был возведена по приказу императора Восточной Римской империи (Византии) Юстиниана. Стройка была завершена 27 декабря 537 года. Почти тысячу лет собор сохранял за собой статус самого большого храма христианского мира. Однако после захвата Константинополя османами в 1453 году собор был переделан в мечеть. Решение же о придании Святой Софии статуса собора было принято первым президентом современной Турции Кемалем Ататюрком.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Arild Vågen

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