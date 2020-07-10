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Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

10.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александрия собирает друзей уже 11-й год подряд. Растет и количество и география участников этого популярного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу готовят насыщенную и интересную. Это и город мастеров, аттракционы, цирк. Для модниц пройдет дефиле национальных и современных костюмов. В гала-концерте планируют принять участие популярные исполнители российской эстрады.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Приготовления к празднованию «Купалья» в Александрии начинаются задолго до июля. Еще бы! Ведь организовать зрелищное шоу для такого количества людей – нужно постараться. Если в 2010-м, когда на берегу Днепра Александрия впервые собрала гостей, было 3 тысячи зрителей, то в 2019 году – уже 65 тысяч. За эти годы организаторам удавалось искусно вплести традиции и современность в программу фестиваля. И при этом ни разу не повториться.

«Возможно, к нам на праздник пожалует любимец женской публики Стас Михайлов». Чем будет удивлять «Купалье» в Александрии?

Вот и сейчас, кроме привычных города ремесленников и выставки технических достижений белорусских мастеров, гостям предложат оценить лимитированную коллекцию одежды изо льна и старинные национальные костюмы.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра:
Во-первых, это наша работа – дарить людям праздник. Это будет интересное зрелище. Будут представлены все регионы нашей Беларуси. Конечно, будет и полесский, и восточного региона – нашей Могилевщины, будет рыцарский костюм представлен городом Минском. Будет очень разнообразная и яркая палитра.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас полным ходом идет монтаж большой и малой сцен. Готовят и развлекательные площадки. Здесь будет цирк, карусели, аттракционы. В общем, каждый сможет получить свою порцию адреналина. И, конечно, бесконечные ряды фудкорта.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Каждый желающий сможет сплести тот самый купальский венок под чутким руководством профессионалов. И вообще создать собственными руками разные диковинные штуки. Ведь мастер-классы будут проходить повсеместно.

Впервые для гостей организован кемпинг. Здесь можно будет жить в палатке или в домике на колесах. А самолеты в небе продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

У нас очень все красиво стало. Много к нам приезжают из Украины, России, со всей Беларуси гости собираются.

Мы ждем всех гостей, приезжайте к нам, у нас очень здорово! Будет шикарный фейерверк.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Вы видите, сколько людей посещает этот праздник. Он нужен, это отдушина, это традиции.

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии

А вечером во время гала-концерта на сцену выйдут звезды белорусской, российской и украинской эстрады. Завершится концерт праздничным фейерверком. Кульминацией станет традиционный купальский костер.

Люди в материале: Олег Хмельков, Ирина Недобоева, Светлана Ефимук

 
 
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Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В эти выходные фестиваль на берегу Днепра пройдет уже в 11-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город...
 
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