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Топ-5 дач дешевле 10 тысяч долларов на «золотых землях» у Минска
Источник материала: Tut.by
Половина лета почти позади, но еще достаточно времени, чтобы успеть купить задешево дачу и провести там остаток теплого сезона. Тем более, что и сегодня есть предложения по домам дешевле 10 тысяч долларов на «золотых землях» возле Минска. Топ-5 вариантов — в обзоре REALTY.TUT.BY.
Однажды в конце прошлого года «
Крыжовка, 10 км от МКАД
За 9,9 тысяч долларов продается дача 1969 года постройки в СТ «Березка — Мотовело» в Крыжовке (возле трассы на Гродно). Участок — 4 сотки.
Участок правильной, прямоугольной формы, немного под уклон, частично огорожен сеткой. Площадь дома — 36 квадратных метров.
Вода — сезонная, есть электричество. Отопление — печное. На участке — сарай, туалет.
Анусино, 20 км от МКАД
В Анусино возле Заславля рядом со Свислочью продается дача за 7 тысяч долларов.
Участок — 6 соток. Вода — сезонная, электричество есть, туалет — на участке.
Рядом находится ж/д станция «Анусино», поэтому этот вариант будет особенно хорош для тех, у кого нет машины.
«Заранак», 20 км от МКАД
За 8,5 тысяч долларов продается дача возле МКАД-2 в СТ «Заранак» в пяти километрах от Заславля.
Вода — сезонная, есть электричество. Туалет — на участке.
Участок — 10 соток. На нем растет малина, поречка, сливы, яблони, вишня.
Крыжовка, 10 км от МКАД
За 9,9 тысяч долларов продается еще одна дача в Крыжовке — в СТ «Заподгорье». Участок — 4 сотки.
На участке посажен газон, есть терраса на 10−12 человек, летний душ.
«Маяк», 12 км от МКАД
За 8,9 тысяч долларов продается дача 1996 года постройки в СТ «Маяк» между гродненской и брестской трассами.
На первом этаже дома две небольшие комнаты, веранда и спальня — на втором этаже. Вода — сезонная, электричество есть, туалет — на участке. Рядом по улице проходит центральный водопровод.
Участок 6 соток, плодовые деревья, ягодные кусты. Все продается с будущим урожаем.
Садовое товарищество охраняется, ведется видеонаблюдение.
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