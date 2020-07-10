Топ-5 дач дешевле 10 тысяч долларов на «золотых землях» у Минска

Источник материала: Tut.by

Половина лета почти позади, но еще достаточно времени, чтобы успеть купить задешево дачу и провести там остаток теплого сезона. Тем более, что и сегодня есть предложения по домам дешевле 10 тысяч долларов на «золотых землях» возле Минска. Топ-5 вариантов — в обзоре REALTY.TUT.BY.

Однажды в конце прошлого года « золотыми землями » мы назвали территорию от МКАД до МКАД-2. После этого такой же термин к этим землям применил и Александр Лукашенко. Посмотрим, какие дешевые, но готовые к проживанию дачи есть между двумя кольцевыми. Расстояние от кольцевой до дачи мы указывали напрямую. Учитывайте, что по факту это расстояние будет минимум в два раза больше.

Крыжовка, 10 км от МКАД

За 9,9 тысяч долларов продается дача 1969 года постройки в СТ «Березка — Мотовело» в Крыжовке (возле трассы на Гродно). Участок — 4 сотки.





Участок правильной, прямоугольной формы, немного под уклон, частично огорожен сеткой. Площадь дома — 36 квадратных метров.





Вода — сезонная, есть электричество. Отопление — печное. На участке — сарай, туалет.





Анусино, 20 км от МКАД

В Анусино возле Заславля рядом со Свислочью продается дача за 7 тысяч долларов.





Участок — 6 соток. Вода — сезонная, электричество есть, туалет — на участке.









Рядом находится ж/д станция «Анусино», поэтому этот вариант будет особенно хорош для тех, у кого нет машины.





«Заранак», 20 км от МКАД

За 8,5 тысяч долларов продается дача возле МКАД-2 в СТ «Заранак» в пяти километрах от Заславля.





Вода — сезонная, есть электричество. Туалет — на участке.









Участок — 10 соток. На нем растет малина, поречка, сливы, яблони, вишня.





Крыжовка, 10 км от МКАД

За 9,9 тысяч долларов продается еще одна дача в Крыжовке — в СТ «Заподгорье». Участок — 4 сотки.





Вода — сезонная, в доме есть электричество. Туалет — на участке. Частично поставлены пластиковые окна.









На участке посажен газон, есть терраса на 10−12 человек, летний душ.





«Маяк», 12 км от МКАД

За 8,9 тысяч долларов продается дача 1996 года постройки в СТ «Маяк» между гродненской и брестской трассами.





На первом этаже дома две небольшие комнаты, веранда и спальня — на втором этаже. Вода — сезонная, электричество есть, туалет — на участке. Рядом по улице проходит центральный водопровод.









Участок 6 соток, плодовые деревья, ягодные кусты. Все продается с будущим урожаем.





Садовое товарищество охраняется, ведется видеонаблюдение.