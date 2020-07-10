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Мужчина нашёл записку соседки у себя на пороге. И это послание умилило не только его, но и пользователей соцсетей

10.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Владелец машины обнаружил записку с предупреждением. Но оно вызывает не гнев или печаль, а радость.

Эта история произошла примерно два года назад. Пользователь Imgur поделился двумя фотографиями: на первой была записка, на второй – машина и оленёнок.

«Пожалуйста, будьте осторожны. Оленёнок спит прямо под вашим колесом. Спасибо», – говорится в послании.

Мужчина нашёл записку соседки у себя на пороге. И это послание умилило не только его, но и пользователей соцсетей
Фото: imgur.com/user/668neighborOFTHEbeast 

Как пояснил автор публикации, записку на пороге дома оставила пожилая соседка его родителей. Пользователь отметил, что если животное не будет осторожнее, то рано или поздно может стать жертвой ДТП.

«Но не сегодня», – добавил автор истории.  

Мужчина нашёл записку соседки у себя на пороге. И это послание умилило не только его, но и пользователей соцсетей
Фото: imgur.com/user/668neighborOFTHEbeast 

В комментариях люди умилились доброму поступку старушки. Другие комментаторы заявили, что если вскоре оленёнок не вернётся к матери, то теперь автор фото должен о нём заботиться.

А если малыш всё-таки встретится с мамой, то наверняка его ждёт взбучка. Впрочем, вряд ли она будет такой же впечатляющей, как воспитание в семье гепардов.

У детёнышей этих кошачьих от наставления родителей даже шерсть дыбом становится (здесь подробнее).  

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Владелец машины обнаружил записку с предупреждением. Но оно вызывает не гнев или печаль, а радость. Эта история произошла примерно два года назад. Пользователь Imgur...
 
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