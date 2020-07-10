В выходные погода не порадует: прогноз на 11 июля

Источник материала: ОНТ

На этой неделе было прохладно, температура воздуха до 4 градусов ниже нормы. И в выходные погода не порадует. Она будет неустойчивой, ненастной, грозовой.

Завтра, 11 июля, атмосферными процессами будет управлять активный циклон по имени «Эдвард», который существенно испортил погоду в Европе. Он держит путь через страны Балтии на Архангельскую область. Погодные условия будут мрачными. Учитывайте, это выходя из дома.

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части территории страны – дожди. Ночью местами, днем по юго-восточной половине прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни. Влажность до 90%. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В восемь утра температура воздуха составит – от +18°C по западу до +21°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня будет контрастно, и столбики термометров достигнут отметки от +18°C в Гродненской области до +31°C в Гомельской. К вечеру температура воздуха будет находиться в пределах от +14°C в западных регионах до +28°C в юго-восточных.

В воскресенье на улучшение рассчитывать не стоит. Погоду обусловит контрастный атмосферный фронт, который сместится с территории Карпат. Вслед за ним начнет поступать холодная воздушная масса северных широт. Будет преобладать облачная погода. Почти повсеместно пройдут дожди. Местами – сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8°C…+15°C, максимальная днем от +13°C по северо-западу до +28°C по юго-востоку. В начале следующей недели, сохранится прохладная и дождливая с грозами погода. И только в середине следующей недели атмосферное давление подрастет. Дождей станет меньше, и температура повысится.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram