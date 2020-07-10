ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В выходные погода не порадует: прогноз на 11 июля

10.07.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В выходные погода не порадует: прогноз на 11 июля

На этой неделе было прохладно, температура воздуха до 4 градусов ниже нормы. И в выходные погода не порадует. Она будет неустойчивой, ненастной, грозовой.

Завтра, 11 июля, атмосферными процессами будет управлять активный циклон по имени «Эдвард», который существенно испортил погоду в Европе. Он держит путь через страны Балтии на Архангельскую область. Погодные условия будут мрачными. Учитывайте, это выходя из дома.

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части территории страны – дожди. Ночью местами, днем по юго-восточной половине прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни. Влажность до 90%. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

В восемь утра температура воздуха составит – от +18°C по западу до +21°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня будет контрастно, и столбики термометров достигнут отметки от +18°C в Гродненской области до +31°C в Гомельской. К вечеру температура воздуха будет находиться в пределах от +14°C в западных регионах до +28°C в юго-восточных.

В воскресенье на улучшение рассчитывать не стоит. Погоду обусловит контрастный атмосферный фронт, который сместится с территории Карпат. Вслед за ним начнет поступать холодная воздушная масса северных широт. Будет преобладать облачная погода. Почти повсеместно пройдут дожди. Местами – сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8°C…+15°C, максимальная днем от +13°C по северо-западу до +28°C по юго-востоку. В начале следующей недели, сохранится прохладная и дождливая с грозами погода. И только в середине следующей недели атмосферное давление подрастет. Дождей станет меньше, и температура повысится.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе было прохладно, температура воздуха до 4 градусов ниже нормы. И в выходные погода не порадует. Она будет неустойчивой, ненастной, грозовой. Завтра, 11...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожить в кемпинге, сплести венок и посмотреть дефиле в национальных костюмах. Рассказываем о фишках «Купалья» в Александрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика