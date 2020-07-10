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Осудили чемпиона по бодибилдингу: назвал БРСМовцев с пикета Лукашенко проститутками

10.07.2020 18:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках пришли в тренажерный зал, где он занимался, и надели на сортсмена наручники. Об этом рассказали оцевидцы. В доме Шоты провели обыск.

Недавно Лобжанидзе уже подвергался аресту. Как пишет «Еврорадио», это случилось 19 июня, когда ОМОН разгонял столичную «Цепь солидарности» с репрессированными на фоне выборов политиками и активистами. Шота уверял, что в тот день он ни в какой цепи не участвовал, а просто шел по городу, когда его взяли под руки. Однако суд все равно признал мужчину виновным – и назначил штраф 540 рублей.

Знакомые спортсмена предполагали, что его новое, сегодняшнее задержание связано с той самой «Цепью солидарности» прошлого месяца. Оказалось, нет. «Наша Нива» узнала, что дело в первом минском пикете за выдвижение Александра Лукашенко – точнее, в том, что за ним последовало.

О пикете, который высмеивали в интернете, мы уже рассказывали. Среди тех, кто на нем был, заметили и активистов БРСМ. Молодые люди вели себя агрессивно, а в какой-то момент даже стали мешать сотруднику «Радыё Свабода» вести трансляцию с места событий. На следующий день после пикета Лобжанидзе нашел профили восьмерых БРСМовцев в соцсетях и отправил им по сообщению, назвав каждого «проституткой». Это и легло в основу административного дела против Шоты. «Наша Нива» передает, что суд оштрафовал его на 20 базовых величин – то есть снова на 540 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках пришли в тренажерный зал, где он занимался, и надели на...
 
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