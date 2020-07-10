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Осудили чемпиона по бодибилдингу: назвал БРСМовцев с пикета Лукашенко проститутками
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках пришли в тренажерный зал, где он занимался, и надели на сортсмена наручники. Об этом рассказали оцевидцы. В доме Шоты провели обыск.
Недавно Лобжанидзе уже подвергался аресту. Как
Знакомые спортсмена предполагали, что его новое, сегодняшнее задержание связано с той самой «Цепью солидарности» прошлого месяца. Оказалось, нет. «Наша Нива»
О пикете, который высмеивали в интернете, мы уже
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Сегодня в Минске задержали 33-летнего чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе. Люди в штатском и масках пришли в тренажерный зал, где он занимался, и надели на...
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