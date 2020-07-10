Штормовое! По республике ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра

Сегодня, 10 июля, в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Факторы опасности при сильном дожде:
перебои и/или отключение энергоснабжения;
значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;
повреждение линий электропередачи;
обрушение оврагов, образование оползней;
подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
Факторы опасности при грозе:
повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;
отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий.
Факторы опасности при усилении ветра:
повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;
отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
падение деревьев.
Рекомендации для населения при грозе
Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.
Если вы в доме, то:
по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы на открытой местности:
Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.
Поэтому:
не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;
при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;
во время грозы нельзя купаться в водоемах;
во время грозы не следует бегать;
если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т.к. электричество притягивает молнию;
если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если ударила молния:
прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Рекомендации для населения при сильном ветре
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
Рекомендации для населения при сильном дожде
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
Если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101 или 112.
Для водителей:
Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.
Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.