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Штормовое! По республике ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра

10.07.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 10 июля, в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Штормовое! По республике ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра

Факторы опасности при сильном дожде:

  • перебои и/или отключение энергоснабжения;

  • значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

  • блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;

  • повреждение линий электропередачи;

  • обрушение оврагов, образование оползней;

  • подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

Факторы опасности при грозе:

  • повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;

  • отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

  • возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий.

Факторы опасности при усилении ветра:

  • повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;

  • отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

  • повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

  • падение деревьев.

Рекомендации для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

  • во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы на открытой местности:

  • Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка.

Поэтому:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

  • если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

  • во время грозы нельзя купаться в водоемах;

  • во время грозы не следует бегать;

  • если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

  • во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т.к. электричество притягивает молнию;

  • если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

  • если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Если ударила молния:

  • прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

  • если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Штормовое! По республике ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра

Рекомендации для населения при сильном ветре

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Рекомендации для населения при сильном дожде

  • При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

  • Если сильный дождь застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

  • Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

  • Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101 или 112.

Для водителей:

  • Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.

  • Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

  • Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

 
 
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  Сегодня, 10 июля, в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра...
 
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