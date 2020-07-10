Штормовое! По республике ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 10 июля, в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Факторы опасности при сильном дожде:

блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;

значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

Факторы опасности при грозе:

возникновения лесных пожаров, а также жилых и производственных зданий.

Факторы опасности при усилении ветра:

Рекомендации для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.

Если вы в доме, то :

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

Если вы на открытой местности :

Поэтому:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнув голову;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует бегать;

если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;

во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередачи, т.к. электричество притягивает молнию;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;