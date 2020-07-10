|
В Барановичах на видеоблогера завели уголовное дело за оскорбление инспектора ГАИ
Источник материала: Tut.by
В Барановичах осудили видеоблогера за оскорбление инспектора ГАИ, сообщает
Инцидент произошел в марте. Мужчина, который ведет автомобильный канал на YouTube, ехал по трассе М1. Инспектор подал ему знак об остановке. Водитель подчинился.
«В ходе общения [водитель] высказывал недовольство действиями инспектора и всячески провоцировал конфликтную ситуацию», — сообщает пресс-служба МВД.
Запись разговора блогер выложил на YouTube. В ролике автор «публично высказывается в адрес милиционера».
«Оскорбление сотрудника содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя», — пишет МВД.
По данному факту провели проверку. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление».
Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф и обязали возместить расходы на адвоката и моральный вред.
«Полученные в рамках судебного решения денежные средства милиционер собирается перечислить на благотворительный счет для сбора средств на лечение ребенка», — сообщает МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным, назначили штраф и обязали выплатить моральный вред.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)