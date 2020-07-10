ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Барановичах на видеоблогера завели уголовное дело за оскорбление инспектора ГАИ

10.07.2020 18:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Барановичах осудили видеоблогера за оскорбление инспектора ГАИ, сообщает МВД.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Инцидент произошел в марте. Мужчина, который ведет автомобильный канал на YouTube, ехал по трассе М1. Инспектор подал ему знак об остановке. Водитель подчинился.

«В ходе общения [водитель] высказывал недовольство действиями инспектора и всячески провоцировал конфликтную ситуацию», — сообщает пресс-служба МВД.

Запись разговора блогер выложил на YouTube. В ролике автор «публично высказывается в адрес милиционера».

«Оскорбление сотрудника содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя», — пишет МВД.

По данному факту провели проверку. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление».

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф и обязали возместить расходы на адвоката и моральный вред.

«Полученные в рамках судебного решения денежные средства милиционер собирается перечислить на благотворительный счет для сбора средств на лечение ребенка», — сообщает МВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным, назначили штраф и обязали выплатить моральный вред.
 
Новости дня
Новости разные
 
Осудили чемпиона по бодибилдингу: назвал БРСМовцев с пикета Лукашенко проститутками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика