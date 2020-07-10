В Барановичах на видеоблогера завели уголовное дело за оскорбление инспектора ГАИ

Источник материала: Tut.by

В Барановичах осудили видеоблогера за оскорбление инспектора ГАИ, сообщает МВД .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Инцидент произошел в марте. Мужчина, который ведет автомобильный канал на YouTube, ехал по трассе М1. Инспектор подал ему знак об остановке. Водитель подчинился.

«В ходе общения [водитель] высказывал недовольство действиями инспектора и всячески провоцировал конфликтную ситуацию», — сообщает пресс-служба МВД.

Запись разговора блогер выложил на YouTube. В ролике автор «публично высказывается в адрес милиционера».

«Оскорбление сотрудника содержало негативную оценку его личности, чем мужчина унизил честь и достоинство правоохранителя», — пишет МВД.

По данному факту провели проверку. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление».

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили штраф и обязали возместить расходы на адвоката и моральный вред.

«Полученные в рамках судебного решения денежные средства милиционер собирается перечислить на благотворительный счет для сбора средств на лечение ребенка», — сообщает МВД.