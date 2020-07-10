Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от наводнений

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от сильнейших наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 140 человек числятся погибшими или пропавшими без вести.

Ливни спровоцировали подтопления и сходы оползней в южных, юго-западных, восточных и центральных районах страны. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в провинциях Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань и Гуйчжоу.





Из потерпевших бедствие областей эвакуировали миллиона 700 тысяч граждан. 600 тысяч человек всё ещё находятся в ожидании гуманитарной помощи. Стихия разрушила сотни тысяч зданий. Серьёзно пострадало сельское хозяйство. По предварительным подсчётам, экономический ущерб составит около 9 миллиардов долларов.