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Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от наводнений

10.07.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от сильнейших наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 140 человек числятся погибшими или пропавшими без вести.

Ливни спровоцировали подтопления и сходы оползней в южных, юго-западных, восточных и центральных районах страны. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в провинциях Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань и Гуйчжоу.

Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от наводнений

Из потерпевших бедствие областей эвакуировали миллиона 700 тысяч граждан. 600 тысяч человек всё ещё находятся в ожидании гуманитарной помощи. Стихия разрушила сотни тысяч зданий. Серьёзно пострадало сельское хозяйство. По предварительным подсчётам, экономический ущерб составит около 9 миллиардов долларов.

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Новости Китая. Более 30 миллионов жителей Китая пострадали от сильнейших наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 140 человек числятся погибшими...
 
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