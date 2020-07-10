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Стали известны сроки проведения Кубка памяти Дубко
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Кубок памяти Александра Иосифовича Дубко – это товарищеский предсезонный хоккейный турнир, который будет проводиться в Гродно уже в 26-й раз. В нем принимают участие не только белорусские команды, однако
Напомним, что предыдущий розыгрыш Кубка памяти Дубко выиграл гродненский «Неман» после трехлетнего перерыва. В прошлом году «красно-черные» обыграли «Сахалин» (4:3), питерское «Динамо» (1:0 по буллитам) и «Юность (3:2).
Виктор МОХАНЬ
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Кубок памяти Александра Иосифовича Дубко – это товарищеский предсезонный хоккейный турнир, который будет проводиться в Гродно уже в 26-й раз. В нем принимают...
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