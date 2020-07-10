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Владимир Новицкий: «Явный прогресс спортивной журналистики за эти десятилетия»
Источник материала: СТВ
Владимир Николаевич Новицкий – целая эпоха в белорусской журналистике. Он пришел на телевидение в мае 1981 года и с тех пор в понимании многих стал голосом спорта. За 38 с половиной лет работы какие только виды соревнований он не комментировал, поэтому сейчас, отвечая на вопрос, какой же вид спорта любимый – философски рассуждает: отец не может любить одного сына больше остальных. За его спиной – 12 Олимпиад. Он свидетель самых ярких белорусских побед.
Владимир Новицкий, спортивный комментатор, журналист:
Владимир Новицкий:
Владимир Новицкий признается, что никогда не занимался подсчетом стартов, которые он комментировал. Однако можно предположить, что цифра близка к тысяче. От Олимпийских игр до республиканских соревнований.
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Владимир Николаевич Новицкий – целая эпоха в белорусской журналистике. Он пришел на телевидение в мае 1981 года и с тех пор в понимании многих стал голосом спорта. За...
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