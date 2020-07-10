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Владимир Новицкий: «Явный прогресс спортивной журналистики за эти десятилетия»

10.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Владимир Николаевич Новицкий – целая эпоха в белорусской журналистике. Он пришел на телевидение в мае 1981 года и с тех пор в понимании многих стал голосом спорта. За 38 с половиной лет работы какие только виды соревнований он не комментировал, поэтому сейчас, отвечая на вопрос, какой же вид спорта любимый – философски рассуждает: отец не может любить одного сына больше остальных. За его спиной – 12 Олимпиад. Он свидетель самых ярких белорусских побед.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор, журналист:
Слово «Олимпиада» вызывает несколько ассоциаций, в том числе 1994 год – дебют суверенного белорусского спорта – зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере, первые медали Светланы Парамыгиной, Игоря Железовского… Ассоциаций очень много, боюсь что-то упустить.

Естественно, хоккейный матч со шведами в Солт-Лейк-Сити, медальные успехи, победные достижения… Болельщики со стажем сами знают, сколько их было – много, огромное количество за эти годы. И, конечно, прекрасно понимал, какой труд стоит за этими успехами. И в своих репортажах, комментариях так хотелось отдавать должное спортсменам, тренерам. Как это получилось – судить не мне.

Владимир Новицкий: «Явный прогресс спортивной журналистики за эти десятилетия»

Владимир Новицкий:
Сравнивать начало 90-ых и сегодняшний день невозможно с точки зрения развития спортивной журналистики. О чем мы говорим? На первых суверенных для Беларуси играх в Лиллехаммере в 1994 году на главных стартах 4-летия было всего два белорусских журналиста – ваш покорный слуга и журналист из газеты «Физкультурник Беларуси» – Елена Данильченко. Я выполнял, в том числе, роль телеоператора: была камера на плече, Елена в кадре брала интервью.

Сейчас несколько десятков белорусских журналистов, круглосуточное вещание во время Олимпиад, масса трансляций. Естественно, очень много с горящими глазами, талантливых, и это приятно, журналистов. Тогда, в начале 90-ых годов не так много было представителей этой профессии, а сейчас и с количественной, и с качественной стороны нечего говорить, нечего сравнивать. Да я думаю, и зрители, читатели видят, судят – явный прогресс спортивной журналистики за эти десятилетия.

Владимир Новицкий признается, что никогда не занимался подсчетом стартов, которые он комментировал. Однако можно предположить, что цифра близка к тысяче. От Олимпийских игр до республиканских соревнований.

Люди в материале: Ирина Петыш, Владимир Новицкий

 
 
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Владимир Николаевич Новицкий – целая эпоха в белорусской журналистике. Он пришел на телевидение в мае 1981 года и с тех пор в понимании многих стал голосом спорта. За...
 
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