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Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минский завод холодильников все время расширяет свои возможности. Например, «Атлант» стал первым в Беларуси производителем автоматических стиральных машин. Выпуск освоили, пора, уверен Президент, двигаться дальше. Например, научиться делать посудомоечную технику. Товар востребованный, а покупаем за рубежом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С нашей стороны мы можем гарантировать тебе (подумаем, как это сделать, но мы сделаем вместе с вами) защиту потребительского рынка внутри. Внутренний рынок защитить, потому что – понятно – вы произведете, а сможете ли продать? Хотелось бы, чтобы вы сказали государству, что от нас нужно. А вы бы произвели эту технику.
Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Александр Лукашенко:
На Минском заводе холодильников сегодня работают порядка 4500 человек. В июне среднюю зарплату получили в размере 1117 рублей. Не каждое частное предприятие может похвастаться такими заработками.
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Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы –...
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