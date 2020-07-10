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Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

10.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Минский завод холодильников все время расширяет свои возможности. Например, «Атлант» стал первым в Беларуси производителем автоматических стиральных машин. Выпуск освоили, пора, уверен Президент, двигаться дальше. Например, научиться делать посудомоечную технику. Товар востребованный, а покупаем за рубежом.

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша реформа будет заключаться в совершенствовании того, что есть. Но для нас же очень перспективным направлением будет, одним из основных (и вы со мной согласитесь) – это импортозамещение.

С нашей стороны мы можем гарантировать тебе (подумаем, как это сделать, но мы сделаем вместе с вами) защиту потребительского рынка внутри. Внутренний рынок защитить, потому что – понятно – вы произведете, а сможете ли продать? Хотелось бы, чтобы вы сказали государству, что от нас нужно. А вы бы произвели эту технику.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:
Обязательно проработаем этот вопрос.

Александр Лукашенко:
Хотя бы одно наименование, два – это было бы вообще прекрасно.

Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

На Минском заводе холодильников сегодня работают порядка 4500 человек. В июне среднюю зарплату получили в размере 1117 рублей. Не каждое частное предприятие может похвастаться такими заработками.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Соколовский

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы –...
 
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