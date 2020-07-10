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Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одарённых учащихся и студентов

10.07.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Денежные премии из специального фонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это победители целого ряда международных и республиканских научных состязаний, среди которых конкурс экологических проектов в Бразилии, студенческая олимпиада по китайскому языку и другие.

На эти цели будет потрачено почти 47 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Денежные премии из специального фонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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