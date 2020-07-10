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Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одарённых учащихся и студентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Денежные премии из специального фонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это победители целого ряда международных и республиканских научных состязаний, среди которых конкурс экологических проектов в Бразилии, студенческая олимпиада по китайскому языку и другие.
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Новости Беларуси. Денежные премии из специального фонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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