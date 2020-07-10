Денежные премии из спецфонда Президента Беларуси получат 326 одарённых учащихся и студентов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Денежные премии из специального фонда Президента Беларуси получат 326 одаренных учащихся и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это победители целого ряда международных и республиканских научных состязаний, среди которых конкурс экологических проектов в Бразилии, студенческая олимпиада по китайскому языку и другие.