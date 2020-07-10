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«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
На память о встрече и как напоминание о студенческих временах ребята наградили главу государства почетным знаком белорусских студенческих отрядов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали....
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