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«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

10.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

На память о встрече и как напоминание о студенческих временах ребята наградили главу государства почетным знаком белорусских студенческих отрядов.  

«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Одна из первых наград, которой меня наградили.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали....
 
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