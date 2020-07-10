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Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

10.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

Вопросы главе государства задавали самые разные: от глобальных до частных. Например, есть ли у него дома техника «Атлант»?

Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

Александр Лукашенко уверил, что есть и она отлично работает. Главное, что удалось сделать отечественному производителю, – обеспечить качественный сервис для своих товаров.

Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины и прочее были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и очень-очень давно, не один десяток лет, знаком с этой продукцией. Я не скажу, что я хожу по магазинам и там что-то покупаю, но были и такие времена. Но если бы нужно было, я бы отдал предпочтение только белорусскому.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали....
 
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