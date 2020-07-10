|
Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»
Источник материала: СТВ
Максим Недосеков всего за несколько лет буквально взлетел: начиная малоизвестным новичком, он стал главной спортивной надеждой не только легкой атлетики, но и всей страны. Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Максима не хотели брать в училище олимпийского резерва: не хватало 5 см до норматива.
Родителей давно знал, потому что они были профессиональные спортсмены. Мама прыгала в длину далеко, отец и мама – мастера спорта в барьерном беге. И я уже тогда интуитивно понимал, что ребенок не может быть неталантливым в спорте. Второй момент – зная тренера его, Кохненко в Витебске, он очень такой умеющий работать с детьми, знаю, что он привил ему интерес. Может, больших нагрузок не было, но интерес выработали. Это однозначно. Когда Максима брал, был уже немолодым тренером и понимал, что в любой деятельности самое главное – мотивация и желание. Если у человека есть мотивация и желание, с такими людьми надо очень аккуратно – и смотреть, и помогать им. Меня все это в совокупности убедило, что за Макса надо биться.
Как показало время, опытный Юрий Викентьевич не ошибся. Впервые на республиканских стартах Максим выступил 6 лет назад: лучшим результатом стал прыжок на метр 90 сантиметров. Через год витебчанин прыгает на 20 сантиметров выше, еще через год – на 30. А в 2017 году берет свою первую медаль международного уровня: в итальянском Гроссето белорус покоряет высоту в 2.33 и становится чемпионом мира среди юниоров. Еще через год ему покоряется чемпионат Европы среди взрослых – серебро. 2019 год: Максим выигрывает II Европейские игры, молодёжный чемпионат Европы, легкоатлетический матч Европа-США. На этой исторической встрече, которая, кстати, прошла на белорусской земле, наш прыгун снова обновляет личный рекорд: под рев трибун Максим берёт 2.35 и возглавляет мировой рейтинг.
Легкоатлетическая встреча Европа – США вошла в спортивную историю Беларуси. Очень особенной она стала и для прыгуна в высоту Максима Недосекова. Благодаря прыжку на 2.33, Максим обеспечил себе не только победу на турнире, но и олимпийскую лицензию. Теперь, уже официально, он – одна из главных надежд сборной в Токио.
У белорусских легкоатлетов сейчас есть 17 завоеванных лицензий. И после покорения 2.33 Максим Недосеков может спокойно думать о том, какие вещи брать в Токио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Недосеков всего за несколько лет буквально взлетел: начиная малоизвестным новичком, он стал главной спортивной надеждой не только легкой атлетики, но и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)