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Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»

10.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Максим Недосеков всего за несколько лет буквально взлетел: начиная малоизвестным новичком, он стал главной спортивной надеждой не только легкой атлетики, но и всей страны. Сейчас в это сложно поверить, но когда-то Максима не хотели брать в училище олимпийского резерва: не хватало 5 см до норматива.

Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»

Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по лёгкой атлетике:
Есть такой постулат, что талант пробьется сам. Хотя есть и другая версия, что таланту надо помогать. В данном случае таланту пришлось помочь. Получилось так: когда родители мне из Витебска его передавали, у него был результат 170 в высоту, и этого не хватало до уровня второго разряда, для того, чтобы он прошел в класс спортивный. И мне пришлось пойти на такую маленькую хитрость – я просто приписал еще 5 сантиметров, и у него результат стал 175. И поэтому он по документам начал проходить.

Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»

Родителей давно знал, потому что они были профессиональные спортсмены. Мама прыгала в длину далеко, отец и мама – мастера спорта в барьерном беге. И я уже тогда интуитивно понимал, что ребенок не может быть неталантливым в спорте. Второй момент – зная тренера его, Кохненко в Витебске, он очень такой умеющий работать с детьми, знаю, что он привил ему интерес. Может, больших нагрузок не было, но интерес выработали. Это однозначно. Когда Максима брал, был уже немолодым тренером и понимал, что в любой деятельности самое главное – мотивация и желание. Если у человека есть мотивация и желание, с такими людьми надо очень аккуратно – и смотреть, и помогать им. Меня все это в совокупности убедило, что за Макса надо биться.

Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»

Как показало время, опытный Юрий Викентьевич не ошибся. Впервые на республиканских стартах Максим выступил 6 лет назад: лучшим результатом стал прыжок на метр 90 сантиметров. Через год витебчанин прыгает на 20 сантиметров выше, еще через год – на 30. А в 2017 году берет свою первую медаль международного уровня: в итальянском Гроссето белорус покоряет высоту в 2.33 и становится чемпионом мира среди юниоров. Еще через год ему покоряется чемпионат Европы среди взрослых – серебро. 2019 год: Максим выигрывает II Европейские игры, молодёжный чемпионат Европы, легкоатлетический матч Европа-США. На этой исторической встрече, которая, кстати, прошла на белорусской земле, наш прыгун снова обновляет личный рекорд: под рев трибун Максим берёт 2.35 и возглавляет мировой рейтинг.

На историческом и даже межконтинентальном матче было много топовых спортсменов. Посмотреть на это действо вживую приехало большое количество гостей из-за границы. В том числе и всё руководство мировой легкой атлетики. Александр Лукашенко лично принял почетных гостей.

Александр Лукашенко: «Для Беларуси большая честь принимать легкоатлетический матч Европа-США»

Легкоатлетическая встреча Европа – США вошла в спортивную историю Беларуси. Очень особенной она стала и для прыгуна в высоту Максима Недосекова. Благодаря прыжку на 2.33, Максим обеспечил себе не только победу на турнире, но и олимпийскую лицензию. Теперь, уже официально, он – одна из главных надежд сборной в Токио.

Максим Недосеков: «Я стараюсь не подвести сборную на всех стартах»

Максим Недосеков, победитель II Европейских игр, серебряный призёр чемпионата Европы-2018:
Я, в принципе, всегда любил ответственность, те же старты, как чемпионаты Европы. Да, мне говорили: это ответственный старт. А я: ничего страшного, в принципе – обычный старт и всегда все происходило хорошо. Так получилось, что в легкой атлетике у меня пошло, пошел так сказать, результат в прыжке в высоту и, в принципе, я стараюсь не подвести сборную на всех стартах. Когда говорят: «Максим, на тебе лежит ответственность», – я говорю: я же тоже не робот, я тоже могу когда-то сломаться, но, в принципе, я вас не подведу, если я могу прыгать – я буду прыгать. Когда уже не смогу – то не смогу.

У белорусских легкоатлетов сейчас есть 17 завоеванных лицензий. И после покорения 2.33 Максим Недосеков может спокойно думать о том, какие вещи брать в Токио.
Люди в материале: Юрий Моисевич, Ирина Петыш

 
Теги: Витебск
 
 
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Максим Недосеков всего за несколько лет буквально взлетел: начиная малоизвестным новичком, он стал главной спортивной надеждой не только легкой атлетики, но и...
 
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