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На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент с удовольствием общался с ребятами. Говорил о личном, вспоминал свои молодые годы. Кстати, сегодня ровно 26 лет назад Александр Лукашенко стал Президентом Беларуси. Лет прошло немало, но сегодня вспоминал глава государства времена, когда сам был бойцом студотряда.
Не могли бы вы поделиться своим опытом работы в студенческих отрядах? И на что вы потратили свои первые заработанные там деньги?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это был мой опыт и тратил я деньги именно на это. Потому что мать работала дояркой, одна мать. Ну какие там были деньги? Никакие. Поэтому я старался как можно больше заработать деньги в этот третий семестр, как он у нас назывался, чтобы 1 сентября, скажу откровенно, прийти в аудиторию и чтобы я внешне не отличался от детей богатых родителей. А там они были почти все.
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На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали....
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