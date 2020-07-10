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Лукашенко: Свой рынок нужно защищать. Подробности визита Президента на завод «Атлант»

10.07.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Свой рынок нужно защищать. Подробности визита Президента на завод «Атлант»

Мировой кризис из-за пандемии – это не только сложности, но и возможности. Этот тезис Президент говорил не раз. И чем больше времени проходит, тем чаще звучат слова: Александр Лукашенко прав. Сегодня Глава государства посетил как раз то предприятие, которое увидело в кризисное для планеты время возможности – и воспользовалось ими. 

Речь о заводе бытовой техники «Атлант». Александр Лукашенко отметил, побывать здесь собирался давно, раз уж предприятие соседствует с Дворцом Независимости. Но если несколько лет назад поводом для встречи были, скорее, сложности со сбытом продукции, то сегодня – наоборот. В условиях закрытости границ и карантина на предприятиях «Атлант» бьёт рекорды продаж. 

Изучив и состояние дел на предприятии, и конвейеры, Президент пообщался с коллективом, который традиционно в летние месяцы дополняют студенческие отряды. Среди глобальных вопросов обсудили и бытовые – во всех смыслах. 

Александр Лукашенко признался – он опытный пользователь техники «Атлант», нареканий к качеству и долговечности нет. Да и вообще, добавил Глава государства, покупать белорусское – это тоже признак здравого патриотизма. 

С видом полным невозмутимости она завинчивает шурупы. В девушках, собирающих холодильники, будущий инженер по автоматизации не видит ничего необычного. А вот что доавтоматизировать, говорит, на «Атланте» заметила – словно намекает возможному работодателю. 

Дарья Кириллова, студентка Могилёвского государственного университета продовольствия: «"Атлант" – это такое предприятие, о котором нам постоянно рассказывают преподаватели в университете со словами, что там почти 90% процессов автоматизировано, это лучшее предприятие страны, это не место работы, а сказка. И у нас всех есть мечта побывать на "Атланте". Как галочка, которую нужно выполнить в своей жизни». 

Мастер студотряда – одна из пяти сотен бойцов. При том, что на заводе холодильников работает 4,5 тысячи человек, пополнение ощутимое. Для студентов – это способ подзаработать – 650 рублей за месяц плюс бесплатные обеды. А для «Атланта» подкрепление просто жизненно необходимо.

Вообще, холодильники – товар сезонный. Чем жарче на улице, тем выше спрос на спасительный холод. Если в зимний период в сутки выпускают 3 200 холодильников, то летом – на полторы тысячи больше. Так что в жаркий сезон лишних рук на «Атланте» точно не бывает. 

А как же пандемия, спросите вы? Она ведь так больно ударила по промышленникам всего мира! Но статистика – вещь упрямая и местами прямо-таки удивительная. 

Дмитрий Соколовский, генеральный директор предприятия «Атлант»: «Конечно, сказалось то, что остановились производители в Российской Федерации, в Европе, и в том числе остановились производители в Китае. По нашим ощущениям, мы, наверное, остались единственным производителем, который изготавливал продукцию. Поэтому в марте мы отгрузили рекордное количество холодильников за всю историю "Атланта" – конкретно для марта. И сейчас мы работаем буквально с колёс. Запасов готовой продукции у нас нет». 

То есть пандемия не только не уменьшила, а увеличила спрос. К слову, 85% бытовой техники «Атлант» отправляет на экспорт. Самой «непопулярной» мерой стала работа по субботам. Логистика не просела. Задержки если и были, то на час-два – не больше. А когда продажи в рознице остановились, выручил интернет. Так неужели «Атлант» расправил плечи? У предприятия (а с января здесь новый гендиректор) большие планы. К слову, новый босс – человек с первым и единственным (вот уже 27 лет) местом работы. И да, на завод он пришёл студентом. 

Президент дал новому гендиректору полгода на раскачку. Пришло время – спросить за результат.

В планах «Атланта» за пять лет нарастить производство (и не только бытовой техники) на четверть и увеличить зарплаты на треть. Цифры не бог весть какие, но директор уверяет: эти деньги будут честно заработаны за счёт повышения производительности труда. Но насколько справедливы заработки в частной сфере – для Президента вопрос. 

Вообще, стратегия «Атланта» – удержаться на традиционных рынках, пополнить модельный ряд за счёт умной техники. Электронное управление холодильником – дело буквально завтрашнего дня. К слову, Президенту показали первый экземпляр из будущей флагманской линейки. Но этого Александру Лукашенко мало. Холодильники, стиральные машины – хорошо, но что вы можете ещё?

Защита внутреннего рынка от засилья экспорта автоматически становится задачей для профильного вице-премьера. Тем временем Президента ждут и у соседних стендов, чтобы рассказать о развитии студотрядовского движения, ведь именно Александр Лукашенко когда-то его поддержал.

Но задерживаться у плакатов Президент не станет – зачем, если в цехах «Атланта» можно пообщаться с реальными бойцами. Единственное, о чём просит Президент – не экономить на молодёжи. Стимулы моральные, конечно, хороши, но в связке с материальными работают лучше.  

К слову, в этом году благодаря студенческим отрядам работу на лето найдут почти 30 тысяч ребят! Путь Президента лежит через цеха завода холодильников – так что погрузиться в производственные тонкости времени достаточно. Как, впрочем, и для того, чтобы на выходе собрались все желающие пообщаться с Александром Лукашенко.

Словом, работа «Атланта» – серьёзный повод проанализировать курс, которым пошла страна во время пандемии. И вывод напрашивается сам собой. Но что дальше? Мы и сами не ожидали, что такой вопрос задаст студент. 

Президента буквально подловят на слове. «Купляйце беларускае»? А што купляеце вы?

Александр Лукашенко приведёт в пример автомобили. Мол, на «Джили», произведённые в Беларуси, тоже пересаживались неохотно. И вновь студенты подхватят тему. Авто – так авто, а что насчёт белорусского электрокара?

Александр Лукашенко расскажет, что мечтает увидеть Минск городом без автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Но с мечтаний Президента ловко переключают на воспоминания. Всё-таки в истории студотрядовского движения почти шесть десятилетий.

С молодёжной аудиторией Александру Лукашенко общаться явно легко. А напоследок президенту вручат почётный знак студенческих отрядов. 

Студенты, наверняка, поболтали бы (выражаясь молодёжным языком) с Президентом и дольше, но рабочий день в разгаре. А конвейер ведь никогда не должен останавливаться. И если не случилось этого в разгар пандемии, не должно и впредь. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Мировой кризис из-за пандемии – это не только сложности, но и возможности. Этот тезис Президент говорил не раз. И чем больше времени проходит, тем чаще звучат слова:...
 
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