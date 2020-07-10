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Единственная в Беларуси мемориальная экспозиция в квартире: музею Петруся Бровки – 40 лет

10.07.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Единственная в Беларуси мемориальная экспозиция в квартире: музею Петруся Бровки – 40 лет

В гости к народному поэту Беларуси. Сегодня 40 лет, как минская квартира Петруся Бровки стала музеем. К слову, это единственная в стране мемориальная экспозиция в по-прежнему жилом доме. Сотрудники культурной институции сделали экстравагантный подарок к юбилею – показали свои и руки «хозяина» элитной недвижимости в самом центре столицы.  

Музейное табу «Руками не трогать!» – не для всех. «Хранители вещности» и раньше носили перчатки – нюанс профессии. Винтажный текстиль XX века – из базового гардероба Петруся Бровки. «Сделано в Румынии» – кожаная мечта советских модников.  

Наталья Мизон, заведующая Литературным музеем Петруся Бровки: «Гэтым летам сябра Юрыя Пятровіча, сына паэта, прынёс нам некалькі мяхоў, дзе ёсць лісты, звязаныя з паўсядзённым жыццём Пятра Усцінавіча. Ёсць рэчы, якія належалі яго жонцы. Асноўны фонд налічвае больш за 21 тысячу адзінак, а навукова-дапаможны – амаль пять тысяч».

Фотографы любили «кумира интеллигенции» до кончиков пальцев. В музее берегут и серию негативов. У Бровки эта часть тела – «говорящая», самый важный инструмент лирика. «Рука…уздымала і ўскрыляла, надзеяй светлаю была» – автограф 1973 года. 

Ходила такая шутка в стихах: «Пятрусь Боўка піша лоўка…» А ведь и правда. Сам поэт только от руки «строчил» рифму на чистый лист бумаги. Зачем тогда в кабинете оригинальная печатная машинка Continental? Есть даже буквы «ў», «і». У классика была муза, которой он диктовал: «Мне не забыцца песні той».

«Александрына» – лучший белорусский шлягер, первая песня Владимира Мулявина. Песняр касался этой дверной ручки. В бывшей спальне сегодня – выставка «З місіяй – у падарожжа». Югославские перчатки – ещё одно «желание» стиляг, шестидесятников.    

Дария Корчашкина, научный сотрудник Литературного музея Петруся Бровки: «Прыбіральшчыца і наглядчык, усе супрацоўнікі патрапілі ў кадр. Вядома, выстаўка без твараў. Факусіроўка менавіта на руках. Жэстэкуляцыя, без яе проста не ўявіць экскурсію. Рукі, карацей, без іх ніяк. Пасля мозгу – другі асноўны інструмент музейшчыка».

К событию с #MuseumBrovka40 – виртуальный проект с #РукиМузея. Десять человек следят за тем, чтобы сегодня всё было точь-в-точь, когда на этих почти двухстах квадратных метрах жил классик. Экспонаты руками не трогать – только глазами.  

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В гости к народному поэту Беларуси. Сегодня 40 лет, как минская квартира Петруся Бровки стала музеем. К слову, это единственная в стране мемориальная экспозиция в...
 
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