Италия может продлить режим ЧС до конца года

Источник материала: ОНТ

В целях обеспечения безопасности населения власти Италии могут продлить введенный в стране режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря. Об этом сообщает информационное агентство ANSA со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Согласно данным агентства, окончательное решение еще не было принято. В настоящий момент режим ЧС должен закончиться 31 июля, однако, как ранее отмечал премьер-министр страны Джузеппе Конте, режим может быть продлен. По словам премьер-министра это позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения критических ситуаций.

Еще 9 июля министр здравоохранения страны распорядился временно закрыть границы страны для граждан 13 не входящих в состав ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией. В число этих стран, среди прочего, попали Бразилия, Бангладеш, Армения и Молдова. Кроме того, запрет распространится на всех иностранных граждан, побывавших в этих странах за последние 14 дней.

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